EL COLOMBIANO estrena el capítulo final de la temporada tres de su podcast RBM, centrado en el macabro crimen de Manrique en Medellín.

La tercera temporada de Revelaciones del Bajo Mundo, el emblemático podcast de EL COLOMBIANO, inicia su fase final con un episodio que retrata uno de los crímenes más perturbadores ocurridos en Medellín. El programa, que narra historias reales desde una perspectiva periodística y narrativa, presenta hoy el capítulo titulado "El descuartizador de Manrique". Esta entrega marca el inicio del desenlace de la producción, explorando los detalles de un hecho violento que sacudió a la ciudadanía hace una década.

El Descuartizador De Manrique Y Su Historia

El episodio inaugural de esta etapa final se centra en la transformación repentina de un individuo que, según la narración, llevaba una existencia pacífica toda su vida. La historia describe cómo un momento de descontrol, acompañado de objetos cotidianos como una fotografía, un cordón de zapato y un machete afilado, derivó en un acto de brutalidad que manchó de sangre a la víctima. La producción de EL COLOMBIANO revive estos eventos con el objetivo de exponer la verdad detrás de los actos criminales cometidos en el país.

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Estilo Narrativo Y Ambientación Sonora

RBM se distingue por utilizar un estilo que combina la crónica periodística rigurosa con la ambientación sonora característica de las radionovelas de antaño. Esta técnica busca sumergir a la audiencia en la atmósfera de los hechos, utilizando el sonido para aumentar la tensión y la inmersión en la narrativa. Cada martes, los oyentes podrán acceder a un nuevo episodio que presenta los hechos reales desde un ángulo diferente, permitiendo una comprensión más profunda de la psicología del crimen.

Impacto De Audiencia Y Plataforma Digital

Desde su lanzamiento en 2022, Revelaciones del Bajo Mundo ha acumulado más de dos millones de reproducciones en las diversas plataformas digitales. El podcast ha alcanzado una audiencia internacional, habiendo sido escuchado en setenta y tres países, y se ha consolidado como un referente en el género. Según datos de Spotify, la producción ha ocupado el Top veinte de los podcasts más escuchados de Colombia, demostrando su amplia aceptación y relevancia cultural.

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Innovaciones De La Tercera Temporada

La temporada tres introduce una innovación significativa para esta casa editorial al incorporar videopódcast, lo que marca su debut en la producción de largometrajes documentales sobre crímenes reales. Hasta el momento, antes del corte de media temporada, se han publicado cinco capítulos, sumando un total de nueve episodios disponibles para el público. Estos contenidos están accesibles en Spotify, YouTube, Amazon Music, Deezer, Spreaker y el portal de podcast de la página web de EL COLOMBIANO.

El Inspector Y La Investigación Periodística

La narración de los episodios está a cargo de El Inspector, un personaje que representa a un intrépido periodista encargado de recorrer las calles y los archivos de los tribunales. Su labor consiste en desentrañar los secretos detrás de los delitos de mayor impacto en la ciudadanía, ofreciendo un análisis detallado de los casos. Esta figura central guía a la audiencia a través de la complejidad de los crímenes expuestos en la serie, manteniendo un tono serio y respetuoso con las víctimas y la verdad histórica.