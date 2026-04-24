Revelaciones sobre el esquema de protección a Laura Guerrero desatan controversia

Una resolución de la UNP revela que Laura Guerrero fue catalogada con riesgo extraordinario. Cuestionamientos sobre la asignación de la protección y acusaciones de influencia indebida complican el panorama.

Una reciente resolución emitida por la Unidad Nacional de Protección ( UNP ) ha revelado que la exsecretaria ejecutiva del Ministerio del Interior, Laura Guerrero , fue catalogada con un nivel de riesgo extraordinario durante su tiempo en el cargo.

Esta evaluación, realizada por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), condujo a la asignación de un esquema de protección integral. La noticia ha generado debate público, especialmente en el contexto de las recientes discusiones sobre los debates presidenciales y las acusaciones de injerencia en el proceso democrático.

Jota Pe Hernández, en un llamado a los medios de comunicación, cuestionó la influencia de ciertos candidatos en la definición de las reglas del juego electoral, preguntando retóricamente: ¿Desde cuándo un candidato es el que decide cómo se hace la democracia? La situación de Laura Guerrero se complica aún más por las controversias que la rodean, incluyendo señalamientos sobre su influencia en diversas entidades gubernamentales y acusaciones relacionadas con la posible falsificación de un título académico.

Según información obtenida por El Colombiano, fuentes reservadas han desmentido versiones que circulaban en redes sociales sobre el costo exacto del esquema de protección asignado a Guerrero. La UNP, a través de su director Augusto Rodríguez, ha rechazado estas cifras como exageradas y ha enfatizado que el esquema tiene una vigencia inicial de 12 meses, sujeta a una nueva evaluación de riesgo. Esta evaluación podría resultar en la modificación, el retiro o la ampliación de las medidas de protección.

La asignación del esquema ha sido cuestionada por Angie Rodríguez, actual directora de la UNP, quien argumenta que Guerrero no ocupa actualmente un cargo público y que la protección se otorgó cuando aún era parte del Ministerio del Interior, a través de un trámite institucional. Rodríguez ha señalado que la solicitud de protección fue presentada de manera urgente por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), durante su gestión como directora de dicha entidad.

Esta revelación añade una capa de complejidad a la situación, sugiriendo una posible conexión entre la solicitud de protección y las decisiones tomadas por la administración anterior. La controversia se intensifica al considerar que Guerrero, aunque no ocupa un cargo formal en el Gobierno, actúa como delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, lo que la mantiene en el ojo público y la expone a posibles riesgos.

La situación de Laura Guerrero se ha visto empañada por acusaciones de influencia indebida y posibles irregularidades académicas. La representante Jennifer Pedraza ha denunciado la existencia de un posible entramado de títulos falsos, en el cual Guerrero ha sido mencionada. Estas acusaciones, sumadas a las afirmaciones de Angie Rodríguez, quien la vinculó con supuestos intentos de desprestigio contra la UNP, han generado un clima de desconfianza y han alimentado las especulaciones sobre su papel en el gobierno.

La UNP ha confirmado que el caso de Guerrero se encuentra en revisión bajo los procedimientos ordinarios, lo que implica una investigación exhaustiva de las acusaciones y una evaluación continua de su nivel de riesgo. La resolución de la UNP y las controversias que la rodean ponen de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la asignación de recursos públicos y en la protección de funcionarios públicos, especialmente aquellos que han sido objeto de señalamientos o acusaciones.

El debate sobre la influencia de Guerrero y la legitimidad de su esquema de protección seguramente continuará en los próximos días, a medida que se desarrollen las investigaciones y se presenten nuevas evidencias. La situación también plantea interrogantes sobre los criterios utilizados por la UNP para evaluar el riesgo y asignar la protección, y sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para evitar abusos o decisiones arbitrarias





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