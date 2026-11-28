Informes del DAPRE revelan que la restauración de obras maestras y mobiliario histórico en la Casa de Nariño costó más de 325 millones de pesos, mientras se confirma la ausencia de actas de entrega entre presidencias.

La Presidencia de la República reconoció oficialmente que las intervenciones de conservación y restauración realizadas en el mobiliario histórico y las obras de arte de la Casa de Nariño superaron los $325.814.164 entre los años 2022 y 2026. Esta cifra, confirmada mediante informes técnicos y respuestas oficiales del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ( DAPRE) a consultas de EL COLOMBIANO, expone la dimensión económica del mantenimiento del patrimonio nacional sin que previamente se hubiera detallado en su totalidad al público.

Gastos en Restauración de Obras Maestras

La pintura del retrato de Simón Bolívar requirió una inversión de $20,2 millones para su restauración. Por su parte, la obra que representa a Tomás Cipriano de Mosquera implicó otros $11,1 millones. El conjunto de mobiliario compuesto por el sofá Emperatriz y sus cuatro sillones, piezas del siglo XVIII, representó una inversión superior a los $97 millones. Estas no fueron las únicas piezas intervenidas, ya que la lista incluye a "La Inmaculada", el retrato de Francisco de Paula Santander, un relicario, un bargueño de madera de origen español de los siglos XVI y XVIII, y un tapete datado en 1830.

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Ausencia de Actas entre Cambios de Gobierno

Los documentos revelan una problemática crítica: la Presidencia no dispone de actas generales de entrega y recibo que certifiquen la totalidad del inventario de bienes muebles durante los últimos dos cambios de Gobierno. Esta falta de registro formal abarca la transición de Iván Duque a Gustavo Petro en 2022, así como el paso de Gustavo Petro a Abelardo de la Espriella en 2026. La ausencia de estos documentos oficiales significa que no existe una certificación legal que verifique el estado real de los objetos patrimoniales al momento del traspaso de poder.

Además, no hay registros fotográficos o audiovisuales institucionales que permitan establecer en qué condiciones específicas fueron entregados los salones, las obras de arte y el mobiliario histórico. Esta laguna administrativa implica que la Casa de Nariño desconoce qué recibe y qué entrega un presidente cada cuatro años, generando una brecha de responsabilidad sobre el deterioro o la pérdida de bienes culturales del Estado.

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Plan Museístico y Decisiones del Mandatario

La discusión sobre la gestión del patrimonio cobra especial relevancia tras los anuncios del actual jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, sobre su intención de transformar la sede presidencial. El 26 de julio, el entonces presidente electo confirmó que no despacharía desde la Casa de Nariño y dio instrucciones a Paola Holguín, designada entonces ministra de Cultura, para avanzar en la conversión del edificio en un museo abierto al público. Su plan original contemplaba trasladar el despacho presidencial al Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería.

Sin embargo, las dificultades logísticas, las restricciones de espacio y las estrictas condiciones de seguridad llevaron a reconsiderar el traslado total. En agosto, el mandatario confirmó que también despacharía desde la Casa de Nariño cuando se encontrara en Bogotá. La propuesta evolucionó hacia un modelo de uso mixto: mantener al presidente y sus colaboradores en el tercer piso, mientras se destinaría la planta baja a un eventual museo. A pesar de estas intenciones, a noviembre de 2026 no se conoce ningún acto administrativo que ordene formalmente la creación de dicha institución cultural.

Origen de los Daños y Restauraciones Anteriores

Los conceptos técnicos del DAPRE relacionan el deterioro actual con el envejecimiento natural de los materiales, la manipulación constante y el uso protocolario durante eventos oficiales. Un caso destacado es el del tapete Stuyck Livinio, elaborado en 1830 y catalogado como Bien de Interés Cultural. En noviembre de 2016, una filtración de agua del techo del Salón Esmeralda causó daños estructurales. Las restauraciones previas dejaron injertos que terminaron desprendiéndose con el tiempo, exigiendo una nueva intervención entre 2025 y 2026 por $4,8 millones.

La Virgen de Chiquinquirá sufrió dos roturas en el lienzo debido al contacto accidental con las astas de una bandera durante labores de protocolo. Este incidente generó una reclamación formal ante la aseguradora CHUBB por $1.547.000 para restaurar la obra y $952.000 para intervenir su marco. Asimismo, el mobiliario del siglo XVIII, como los conjuntos Emperatriz y Flores y Frutas, presentaba problemas de ensamblaje, pérdida de laminilla de oro y telas deterioradas, lo que exigió un contrato en 2022 a cargo de Yolanda Pachón Acero por $201.780.979 para diez piezas.