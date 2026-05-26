Revelan declaraciones del anestesiólogo y dueños del centro clandestino donde murió Yulixa Toloza

Una investigación policial descubre que el anestesiólogo y los dueños del centro estético clandestino en Bogotá consideraron, pero descartaron, trasladar a la víctima a un hospital, optando por ocultar su cuerpo tras una lipólisis láser que terminó en muerte.

Una mujer de cincuenta y dos años, identificada como Yulixa Toloza , falleció tras someterse a un procedimiento estético en un centro clandestino ubicado en la localidad de Tunjuelito, Bogotá.

La víctima había ingresado el miércoles 13 de mayo para realizarse una lipólisis láser, pero nunca se supo de su paradero hasta que, gracias a una llamada desde Venezuela, las autoridades pudieron localizar su cuerpo entre los municipios de Anapoima y Apulo, en Cundinamarca. La investigación, encabezada por la Sección de Investigación de Delitos contra la Vida (Sijín), se inició cuando amigas de la víctima alertaron a la Fiscalía, señalando que la mujer había desaparecido después de la intervención.

Los investigadores se presentaron en el inmueble con unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, ingresando de manera forzada después de que otra paciente, presente en el local, alertara a la policía. Al interior del centro, los agentes constataron una serie de irregularidades: el espacio donde se realizaban los procedimientos no era un quirófano, carecía de luces especiales, de equipos de asepsia y se trataba simplemente de una habitación con una camilla típica de spa.

En el tercer piso del edificio vivían María Fernanda, su esposo Edison y sus hijos, así como la dueña y el administrador del local. Allí se halló documentación, entre ella la licencia de tránsito de un Chevrolet Sonic, vehículo que más tarde resultó clave para rastrear los movimientos de los implicados. Las cámaras de seguridad del sector capturaron el momento exacto en que Yulixa fue sacada del establecimiento en estado crítico.

Según los registros, a las 19:23 h del miércoles fue extraída y, poco después, alrededor de la madrugada del jueves, los testigos describieron que el anestesiólogo del centro, junto a María Fernanda, Edison y Eduardo Ramos, empaquetaron pertenencias y abandonaron el lugar. El análisis de los datos de telefonía móvil mostró que el celular de la víctima estuvo activo junto al de María Fernanda hasta las 19:00 h, momento en el cual el de Yulixa dejó de emitir señal, convirtiéndose en una pista determinante.

El vehículo se desplazó hacia la zona del Tequendama, permaneció aproximadamente una hora y regresó a Bogotá, con registros que indican pasadas a las 21:53 h y 23:11 h. Durante varios días, los agentes mantuvieron la esperanza de encontrar a la mujer con vida, pero la evidencia acumulada llevó a la conclusión de que había sido ocultada su cuerpo.

Durante una videollamada sostenida desde Venezuela con uniformados colombianos, María Fernanda y Edison relataron los hechos de la noche de la desaparición. En esa conversación surgió la frase que, según el coronel Gallego, modificó el rumbo de las decisiones de los implicados: "Sí, contemplamos trasladarla a un hospital, pero luego desistimos y optamos por ocultar el cuerpo". El mismo anestesiólogo admitió que inicialmente se pensó en llevar a Yulixa a un centro médico, pero finalmente se decidió no hacerlo.

Testigos adicionales afirmaron que, cuando la condición de la mujer se agravó, los dueños del centro llamaron a un pastor en lugar de solicitar ayuda médica urgente. En la inspección posterior, las autoridades hallaron también una cantidad de fentanilo en el local, señal de la falta de control y la peligrosidad del entorno en el que se ofrecían los supuestos tratamientos estéticos.

Todo ello conforma un caso que evidencia la gravedad de la criminalidad en centros de salud informales y la necesidad de reforzar la supervisión sanitaria en la capital





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