Revelan la posible falla que originó el accidente de la camioneta en el Club El Nogal

El hijo del conductor de la camioneta que cayó del Club El Nogal reveló que la pérdida de control del automotor se debió a un daño mecánico repentino en la caja de cambios, lo que provocó la aparatosa caída de la camioneta a la vía pública.

Revelan la posible falla que originó el impactante accidente de la camioneta que cayó del Club El Nogal . El hijo del conductor años reveló un sorpresivo percance que causó la emergencia.

Conozca los detalles de su estado médico y más imágenes del accidente. El accidente vehicular registrado en la tarde del sábado 23 de mayo paralizó el tránsito peatonal y vehicular en la concurrida carrera 7 con calle 78, en el norte de Bogotá. Pasadas las 4:10 p. m. , una camioneta particular se cayó al vacío desde el segundo nivel de los estacionamientos del Club El Nogal.

Un hombre de 71 años que logró sobrevivir a la magnitud del impacto para relatarle a sus familiares los angustiosos segundos previos a la caída. El desconcierto inicial sobre cómo un vehículo terminó invertido a las afueras del prestigioso centro social comenzó a despejarse con la primera declaración oficial entregada por la familia. Alejandro Rodríguez, hijo del afectado, compartió en una entrevista concedida al noticiero informativo que la versión principal del hecho apunta a un daño mecánico repentino.

Según el testimonio, la pérdida de control del automotor no estuvo asociada a un exceso de velocidad voluntario ni a una posible maniobra imprudente durante la búsqueda de un espacio en el edificio. Inicializando el proceso de parqueo cuando la caja de cambios del carro presentó un fallo, lo que provocó que el carro se acelerara por sí sola hacia atrás, rompiendo la barrera de contención y originando la aparatosa caída de la camioneta a la vía pública.

El fuerte estruendo provocado por la colisión generó pánico inmediato entre los transeúntes y socios del establecimiento. Sin embargo, el componente más afortunado de la tarde fue la ausencia de peatones en el punto exacto donde impactó la estructura metálica, un factor clave que evitó víctimas fatales en el andén. El adulto mayor fue extraído del habitáculo y trasladado de inmediato en una ambulancia hacia una clínica cercana.

El paciente ingresó con un diagnóstico de trauma craneoencefálico leve, acompañado de contusiones múltiples y una herida abierta de aproximadamente cuatro centímetros en la cabeza, pero manteniendo un estado neurológico completamente consciente y estable. Esta condición médica favorable fue ratificada por su propio hijo, quien dio un parte de tranquilidad al asegurar que habló directamente con él, notándolo sereno y recibiendo instrucciones para que se encargara del procedimiento de tránsito en el lugar del incidente.

Paralelo al monitoreo clínico, la Policía de Tránsito de Bogotá asumió la custodia de la escena para ordenar el peritaje técnico especializado del automotor y validar la falla en la caja de cambios





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