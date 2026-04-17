Revelan papiro inédito oculto en momia egipcia de niño con tecnología de vanguardia

Científicos descubren un papiro desconocido dentro de las vendas de una momia egipcia infantil en Polonia, utilizando tomografías computarizadas y radiografías para un análisis no invasivo. El hallazgo arroja luz sobre prácticas funerarias y la vida antigua.

Un equipo internacional de científicos ha logrado desentrañar un antiguo secreto que permaneció oculto durante más de dos milenios bajo las vendas de una momia egipcia , resguardada en el National Museum de Wrocław , Polonia. Mediante la aplicación de tecnología de vanguardia , los investigadores han identificado un papiro inédito, descubierto entre las capas de lino que envolvían el cuerpo de lo que se presume fue un niño de aproximadamente 8 años.

Este hallazgo, que ha suscitado gran asombro en la comunidad arqueológica, fue anunciado por la Universidad de Wrocław, institución que en 2023 solicitó los restos para llevar a cabo la primera exploración radiológica sistemática. A pesar de que la momia no había sido objeto de estudios previos en profundidad, la perseverancia y curiosidad de este grupo de expertos ha permitido arrojar luz sobre aspectos fundamentales de las prácticas funerarias, la vida cotidiana, las enfermedades prevalentes y los complejos rituales de las civilizaciones antiguas del Nilo. La investigación se hizo posible gracias a la implementación de técnicas de imagen no invasivas, incluyendo el uso de radiografías y tomografías computarizadas (CT). Según los científicos, este tipo de exploración avanzada facilita un análisis detallado de las múltiples capas que recubren la momia, sin la necesidad de manipular o extraer los delicados vendajes. Una de las primeras informaciones cruciales que los investigadores obtuvieron del estudio fue el sexo del individuo. Aunque este dato pueda parecer básico, fue un elemento indispensable para poder determinar con certeza que se trataba de un niño. Durante el análisis minucioso de los restos, los escáneres proporcionaron información relevante sobre el complejo proceso de momificación, que incluía la extracción del cerebro a través de la cavidad nasal y la remoción de algunos órganos internos. En cuanto a las técnicas de embalsamamiento, los científicos revelaron que este procedimiento fue llevado a cabo con un cuidado considerable, aunque no se recurrió a los métodos de extrema opulencia que caracterizaron a algunos de los enterramientos más lujosos de la época. Fue en este punto del análisis cuando un objeto inusual, situado en el área del pecho de la momia, captó la atención de los investigadores. Si bien admitieron que el acceso físico directo a este elemento era imposible debido a su ubicación y fragilidad, la hipótesis principal es que podría tratarse de un papiro. Se baraja la posibilidad de que contenga el nombre del niño fallecido o alguna fórmula o inscripción de carácter religioso o protector. A pesar de la intensa curiosidad por desvelar la naturaleza exacta de lo que cubre parcialmente el tórax del cuerpo, el equipo de expertos ha asegurado que el material de soporte del objeto, conocido como cartonaje, se encuentra dañado y es extremadamente frágil. Por esta razón, cualquier intento de manipularlo o extraerlo podría causar un daño irreparable, agravando aún más su deterioro y la pérdida de información potencialmente valiosa. La preservación de la integridad del hallazgo prima sobre la obtención de detalles inmediatos, priorizando así la salvaguarda de este vestigio histórico para futuras investigaciones





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