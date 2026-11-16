El presidente Abelardo de la Espriella ordena al Ministerio del Interior revisar los esquemas de protección de la UNP para eliminar abusos y garantizar la seguridad de quienes realmente la necesitan.

El presidente Abelardo de la Espriella ha ordenado al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) iniciar de inmediato una revisión completa de todos los dispositivos de seguridad asignados a ciudadanos protegidos por el Estado. Esta directriz tiene como objetivo central retirar exclusivamente los esquemas que carezcan de justificación técnica y legal verificable, poniendo fin a décadas de excesos en el uso de recursos fiscales para escoltas oficiales.

Protocolo de revisión de la UNP

La entidad encargada de ejecutar esta racionalización es la Unidad Nacional de Protección (UNP), bajo la estricta supervisión del Ministerio del Interior. El proceso de auditoría debe ser un ejercicio concienzudo que implique la participación activa de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. El mandato presidencial busca asegurar que la decisión de mantener o suspender la custodia no esté motivada por criterios políticos ni ideológicos, sino únicamente por análisis técnicos de vulnerabilidad.

Also read Abelardo de La Espriella promete eximir IVA a la canasta familiar

Costos y presupuesto de protección

La gestión actual de estos recursos ha sido objeto de escrutinio debido a los altos costos asociados. Para el año 2026, el presupuesto oficial de la UNP asciende a 2,7 billones de pesos, y se requieren 2,4 billones adicionales para atender las demandas vigentes. Actualmente, casi once mil personas cuentan con algún esquema de protección en diversas modalidades. Un esquema básico que incluye vehículo y dos escoltas genera un gasto mensual aproximado de 45 millones de pesos, mientras que el uso de carro blindado incrementa significativamente la inversión requerida.

Historial de abusos y vulnerabilidades

Las prácticas anteriores, especialmente durante la etapa petrista, revelaron concesiones arbitrarias a amigas cercanas al presidente y a contratistas de bodegas digitales remuneradas. Estos individuos utilizaban el lenguaje agresivo para generar choques sociales, obteniendo cobertura estatal que confundía la necesidad real con ansias de figuración. La revisión tiene como objetivo eliminar estas corrupción sistemática y devolver el carácter de estrategia pública de seguridad a su propósito original de protección ante amenazas reales.

Advertisement

Lecciones de casos fatales

La urgencia de estos ajustes se refuerza con tragedias históricas y recientes. El magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay evidenció las falencias en una escolta reducida y defectuosa. Asimismo, el asesinato del exministro de Justicia Enrique Low Murtra en abril de 1991, tras ser dejado en desamparo por el gobierno de César Gaviria, resultó en una condena a la Nación por el Consejo de Estado en 1997. Estos episodios demuestran los riesgos letales de la omisión estatal.

Debate ético y protección final

Mientras se retiran protecciones innecesarias, la violencia política sigue siendo una amenaza, especialmente para líderes sociales y exparticipantes del conflicto. Existe un dilema ético sobre la divulgación de nombres de personas sin custodia, ya que esa información podría exponerlos a agresiones directas. El gobierno debe garantizar que aquellos con riesgos comprobables mantengan su integridad física mediante mecanismos objetivos y transparentes.