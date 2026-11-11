Revocan nombramiento de Camilo Noguera al ICANH y desmantelan manual de funciones

El gobierno de Colombia revocó el nombramiento de Camilo Noguera y anuló la resolución que alteraba el manual de funciones del ICANH, manteniendo la autonomía y legalidad institucional.

El 11 de noviembre de 2024 el presidente Abelardo de la Espriella revocó la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y anuló la resolución 1589 del 2 de octubre de 2026 que modificaba su manual de funciones. La decisión se anunció en la cuenta de X del mandatario y fue oficialmente publicada por la Presidencia este mismo día.

Propósito de la revocación y la anulación

De la Espriella afirmó que la revocación busca garantizar que las designaciones de funcionarios públicos se realicen bajo criterios de legalidad, transparencia y respeto por la estructura institucional. El presidente señaló que el ICANH, aunque adscrito al Ministerio de Cultura y con autonomía administrativa, no puede adelantarse decisiones que alteren su reglamento sin la aprobación de la ministra Paola Holguín.

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Detalles de la resolución anulada

La resolución 1589, emitida bajo la dirección de Javier Estrada, modificó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del instituto, cambiando los requisitos de formación de ocho cargos directivos. Los nuevos requisitos habilitaron a abogados y, en seis de los puestos, a administradores y economistas, mientras que antes estaban reservados a profesionales de ciencias sociales y humanas como antropólogos y historiadores.

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Reacciones de las partes involucradas

Camilo Noguera Pardo, quien desempeñó el cargo de viceministro de Educación de 11 de agosto a 7 de octubre de 2024, alegó que la modificación del manual se llevó a cabo "a espaldas de la ministra". De la Espriella, en su comunicado, exigió que "quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi gobierno".

Impacto y próximos pasos

El ICANH volverá a operar bajo su manual original con los mismos requisitos de formación para los cargos directivos. El presidente indicó que se seguirán respetando las normas institucionales y la autonomía del instituto. La decisión, publicada en la plataforma de aspirantes en la Presidencia, marca un precedente sobre la supervisión de los cambios internos de entidades adscritas al ministerio.