Revocation of Traffic Violations Caused by Unauthorized Camera Operations

Mintransporte reported that as many as 5.8 million traffic violations will be automatically revoked across the country. Additionally, nearly $1 billion in fines paid by citizens, combined with the revocation of 1.5 million unauthorized fines, will be repaid to the affected individuals. In Barranquilla alone, the Secretariat of Traffic and Road Safety will need to revoke the 125,332 tickets issued between December 2018 and September 2019. Meanwhile, in Galapa, the traffic authorities will have to return the revenue generated by the 7,108 tickets issued between February 27, 2019, and September 15, 2019.

A nivel nacional, más de 5,8 millones de violaciones tránsito deberán ser revocados de oficio, según Mintransporte . Según las autoridades, cerca de 1,5 millones de multas ya pagadas podrían obligar a devolver más de $1 billón a ciudadanos.

Además, en Barranquilla se deberán revocar 125.332 fotomultas, de las 131.251 que fueron impuestas entre diciembre de 2018 y septiembre de 2019. La medida administrativa se adopta ante presuntas irregularidades en el cumplimiento de requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte. Las fotomultas en Sucre habrían operado y generado comparendos sin autorización, según senadora Ana María Castañeda.

Esta medida marca un “precedente histórico” en defensa de los ciudadanos y la legalidad, ya que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley.

"Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos", expresó la funcionaria. En Galapa, por su parte, las autoridades de tránsito deberán regresar el recaudo correspondiente a 7.108 comparendos expedidos del 27 de febrero al 15 de septiembre de 2019.

En el caso de Puerto Colombia, se reportó que 21.591 comparendos de un total de 29.617 –que se hicieron efectivos del 27 de febrero al 12 de agosto de 2019– deberán ser revocados, al tiempo que en Soledad se tendrá que dejar sin efecto a 15.758 fotomultas, de las 18.978 que se realizaron entre el 26 de marzo y el 9 de diciembre de 2019





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