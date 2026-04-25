Revocatoria contra Carlos Fernando Galán: Comité no entrega firmas y proceso se detiene

El comité promotor de la revocatoria del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no presentó las firmas necesarias ante la Registraduría, lo que implica la suspensión del proceso. La iniciativa se basaba en preocupaciones sobre inseguridad, movilidad y problemas sociales en la capital colombiana.

El comité encargado de promover una revocatoria contra el alcalde de Bogotá , Carlos Fernando Galán , no presentó las firmas requeridas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para continuar con el proceso.

Según información obtenida por Caracol Radio, el plazo para la entrega de las suscripciones venció el viernes 24 de abril, lo que implica que la iniciativa no avanzará en esta instancia. Este proceso de revocatoria se fundamenta en los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la legislación colombiana, permitiendo a los ciudadanos evaluar la continuidad de los mandatarios elegidos popularmente durante su periodo de gobierno.

El comité, liderado por el concejal Jairo Avellaneda, había impulsado una intensa campaña de recolección de firmas en diversos puntos de la capital, buscando someter a votación la permanencia del alcalde en el cargo. Los promotores de la revocatoria han basado su iniciativa en una serie de problemáticas urbanas que, según su perspectiva, evidencian un deterioro en la calidad de vida de los habitantes de Bogotá.

Entre las principales preocupaciones, destacan el aumento de la inseguridad, con un incremento recurrente de secuestros, extorsiones y hurtos de celulares y vehículos, afectando tanto a residentes como a comerciantes. Esta situación se ha convertido en un factor central que motivó la recolección de firmas.

Además, las críticas se extienden a la gestión de la movilidad en la ciudad, señalando decisiones como la demolición de puentes en sectores estratégicos y la consecuente afectación al flujo vehicular. También se han planteado serias preocupaciones en materia de salud pública, donde ya se evidencian problemas sanitarios en diferentes zonas de la ciudad.

A esto se suma la inquietud en el ámbito educativo, con riesgos de deserción escolar y dificultades para mantener la matrícula en el sistema público, ampliando el espectro de críticas a la administración distrital. El comité había planteado una meta ambiciosa de superar el millón de firmas, anticipando que durante el proceso de validación algunas podrían ser descartadas debido a inconsistencias.

El proceso de recolección de apoyos se inició en octubre de 2025, contando con el respaldo de diversos sectores sociales, incluyendo ciudadanos, líderes comunitarios y organizaciones que respaldaron la iniciativa. Los organizadores han insistido en que la revocatoria no responde a intereses partidistas, sino que se trata de un proceso ciudadano que busca que la decisión final recaiga en las urnas.

En caso de haber radicado formalmente las firmas, la Registraduría habría iniciado la verificación técnica de las mismas, revisando la identidad de los firmantes y la validez de la información proporcionada. Para que la revocatoria hubiera prosperado, la ley exige no solo una mayoría de votos a favor, sino también una participación mínima equivalente a un porcentaje significativo del censo electoral.

Carlos Fernando Galán asumió la Alcaldía Mayor de Bogotá con 1,4 millones de votos, iniciando su mandato el 1 de enero de 2024. La no presentación de las firmas ante la Registraduría pone fin, al menos por ahora, a la posibilidad de una votación de revocatoria contra el mandatario distrital.

La situación contrasta con otros eventos recientes, como la fuerte explosión cerca del batallón Agustín Codazzi en Palmira, que sembró pánico entre los testigos y quedó registrada en videos que circulan en redes sociales





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