El Tribunal de Milán ordena la intervención administrativa de la filial italiana de Revolut por fallas en controles antifraude, sin afectar las cuentas de sus clientes en Colombia ni en Europa.

El Tribunal de Milán, en Italia, ha ordenado que la filial italiana de Revolut quede bajo administración judicial preventiva por un periodo de un año, debido a graves deficiencias en los mecanismos de prevención del lavado de dinero. Esta medida implica que administradores designados supervisarán rigurosamente los ajustes en los controles de clientes y el monitoreo de transacciones de la entidad.

La intervención no constituye una acusación penal contra la entidad ni implica la suspensión de los servicios bancarios para sus usuarios. Los jueces destacaron que no existían pruebas de que la dirección de la compañía, liderada por Nikolay Storonsky y Vlad Yatsenko, hubiera participado intencionalmente en actividades delictivas, sino que se trató de una negligencia operativa sistémica.

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Mecanismo de Intervención Judicial Italiana

La orden judicial dictada por el Tribunal de Milán busca garantizar que la sucursal de Revolut en Italia implemente correctamente las normas de cumplimiento normativo. La medida tiene un carácter estrictamente preventivo y correctivo, diseñado para examinar toda la cadena de controles financieros de la entidad durante los doce meses de administración.

Las autoridades italianas identificaron cerca de un millón de episodios de irregularidades donde la entidad actuó sin los controles necesarios. Estas deficiencias operativas habrían facilitado movimientos de capitales por 76,5 millones de euros que pudieron detectarse mediante una aplicación adecuada de las normas contra el lavado de dinero.

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Fallas en Control de Clientes y Alertas

Entre los problemas señalados figuran la identificación deficiente de clientes, la falta de verificación de antecedentes judiciales y el uso frecuente de cuentas para evadir embargos. Además, se detectaron retiros y transferencias de dinero hacia el extranjero sin las debidas justificaciones, lo que reveló una debilidad crítica en la seguridad de la plataforma.

Las investigaciones revelaron que 22 personas sospechosas movilizaron cerca de 42 millones de euros entre 2021 y 2026 sin que se activaran controles adecuados. En un caso específico, se analizó a 24 personas involucradas en procesos penales y Revolut no reportó operaciones sospechosas durante un año y medio, a pesar de que otras entidades financieras enviaron 112 alertas relacionadas con esos casos.

Impacto en Operaciones y Expansión Global

La administración judicial no afecta las cuentas de los seis millones de clientes que tiene Revolut en Italia, cuyas operaciones de banca minorista y empresarial continúan con normalidad. La compañía ha afirmado que cooperará plenamente con las autoridades italianas y seguirá invirtiendo en sus sistemas de monitoreo de transacciones y equipos de cumplimiento.

Paralelamente, la expansión internacional de Revolut continúa, con una valoración de US$115.000 millones en su más reciente venta de acciones. En Colombia, la compañía destinará $146.000 millones, equivalentes a cerca de 32 millones de euros, para poner en marcha Revolut Bank Colombia S.A., tras recibir autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para operar en el país en 2027.

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Este desarrollo ocurre mientras la empresa acumula más de 80 millones de clientes en el mundo y registró ingresos por US$6.000 millones en su Informe Anual de 2025, un aumento del 46% respecto al año anterior. La compañía ya cuenta con licencias bancarias completas en Reino Unido, Francia, Australia, Lituania, México y Colombia, sumando seis licencias bancarias totales.

La llegada a Colombia se produce en medio de una estrategia de crecimiento acelerado, donde en septiembre de 2026 Revolut informó que cerca de 200.000 colombianos ya se habían inscrito en su lista de espera. Aunque la compañía todavía no ha iniciado operaciones en el país, esta cifra muestra el interés generado por su futura entrada en el mercado local.

La situación en Italia contrasta con el reciente éxito regulatorio en otros mercados, donde la compañía recibió en septiembre una aprobación condicional para operar como banco nacional en Estados Unidos. Durante este año obtuvo autorizaciones regulatorias en Reino Unido y Francia para desarrollar operaciones bancarias completas, demostrando su capacidad de expansión a pesar de los cuestionamientos sobre su capacidad para prevenir operaciones relacionadas con el lavado de activos en Italia.