Reward Increased to $100 Million for the Crime of Coordinator of De la Espriella Campaign in Meta

The reward amount for the murder of the campaign coordinator of De la Espriella in Meta has been increased to $100 million. The special group of prosecutors consisting of the Attorney General's Office, Sijín, and the CRIC (Communications and Information Technology Center) will strengthen investigative efforts to prevent impunity. The governor of Meta, Rafaela Cortés, led a special safety council to determine new preventive, investigative, and operational measures.

Aumentan a $100 millones la recompensa por autores del crimen del coordinador de la campaña de De la Espriella en Meta La Fiscalía General de la Nación designó un grupo especial de fiscales que junto con la Sijín y el CTI fortalecerán las labores de investigación para evitar la impunidad.

"Su único delito fue creer en la patria": De la Espriella condena asesinato de coordinador de su campaña en Meta A través de un comunicado, la administración departamental indicó que la recompensa fue elevada luego de que alcaldes del Alto Ariari (Cubarral, El Castillo, El Dorado) anunciaran un aporte adicional de 50 millones de pesos para fortalecer esta medida. "La violencia política es inaceptable": Bernie Moreno condenó el asesinato de coordinador de campaña de De la Espriella.

"La seguridad seguirá siendo una prioridad absoluta de esta administración. El Meta no va a ceder ante la criminalidad ni ante quienes pretenden generar miedo o intimidar a nuestras comunidades. Hoy más que nunca necesitamos toda la capacidad del Estado actuando de manera articulada para proteger a los ciudadanos, garantizar transparencia institucional y avanzar rápidamente en la captura y judicialización de los responsables de este crimen", afirmó la gobernadora Rafaela Cortés..





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fiscalización General De La Nación Crimen Comunicado Departamental Alcaldes De Alto Ariari Comandante Deltin Cartel Del Golfo Fuerza Pública Operativa Investigación Alianza Antiviolencia Digital Programa Operativo Polytraumático

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rechazo por asesinato del coordinador de campaña de Abelardo De La Espriella en Cubarral (Meta)Asesinato Rogers Devia ex alcalde Cubarral y actual coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de La Espriella

Read more »

Procurador rechazó crimen de coordinador de campaña de Abelardo de La Espriella en MetaTambién falleció Eder Fabián Cardona López, asesor del exalcalde de Cubarral (Meta).

Read more »

Nuevos detalles del asesinato de dos integrantes de la campaña de De la Espriella en MetaEl candidato exigió a las autoridades adelantar las respectivas investigaciones y reforzar su seguridad y la de sus coordinadores.

Read more »

Dos integrantes de la campaña de Abelardo De La Espriella fueron asesinados en MetaUna de las víctimas fue alcalde de Cubarral, municipio del Meta.

Read more »