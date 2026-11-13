Reyes del Carnaval de Barranquilla desfilan en las Fiestas de Independencia de Cartagena

Salwa Maloof Habib y los Reyes Niños representaron al Carnaval de Barranquilla en las Fiestas de Independencia de Cartagena, fortaleciendo lazos culturales entre ambas ciudades.

La Reina del Carnaval de Barranquilla 2027, Salwa Maloof Habib, junto a los Reyes del Carnaval de los Niños, Isabella Daes García y Pedro Fandiño Camelo, encabezaron una delegación de alto nivel en las Fiestas de Independencia de Cartagena. La invitación especial fue emitida por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias ( IPCC) para exhibir la riqueza patrimonial de la fiesta barranquillera frente al público cartagenero. Este movimiento busca consolidar un puente cultural entre las dos urbes más importantes del Caribe colombiano, destacando la identidad compartida de ambas celebraciones.

Salwa Maloof Habib rinde homenaje africano

La soberana Salwa Maloof Habib se presentó como una imponente representación de una diosa africana, honrando los temas de libertad, resistencia y el legado histórico transmitido por el río Magdalena y el mar Caribe. Desfiló por la emblemática Avenida Santander montada en una carroza artesanal diseñada por Alvaro de la Hoz, maestro creador de la Fábrica de Carrozas del Carnaval de Barranquilla. La obra plasmó la visión de la reina de visibilizar los saberes y oficios fundamentales que sostienen la magia de la fiesta.

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Durante el trayecto, la Reina Salwa descendió de su carroza para interactuar directamente con la multitud. Se dejó llevar por la emoción para compartir la vibrante energía del pueblo cartagenero, quien la recibió con abrazos, saludos efusivos y muestras de cariño sincero. Agradeció calurosamente esta acogida y participó activamente en la celebración que reúne las tradiciones de estas dos ciudades hermanas.

Reyes Niños lideran el Son de Negro

Los pequeños soberanos del Carnaval de los Niños, Isabella Daes García y Pedro Fandiño Camelo, también conquistaron al público con su liderazgo en la ejecución del Son de Negro. Esta manifestación es una de las expresiones culturales afrocaribeñas más representativas y tradicionales de la región. Su presencia marcó un punto crucial en la demostración de la fuerza y la continuidad histórica de las danzas ancestrales.

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Estos jóvenes artistas estuvieron acompañados por la agrupación Son Bimbimba, proveniente del municipio de Santa Lucía. El grupo llenó el recorrido de color, muecas y alegría, integrando a los pequeños protagonistas en el intercambio cultural. El Garabatico de la 8 también se sumó al desfile, mostrando la riqueza de las danzas infantiles bajo el liderazgo de los más pequeños, quienes fueron centrales en este diálogo interurbano.

Kadanzá y el impacto cultural compartido

La agrupación Kadanzá participó activamente en el recorrido junto a la soberana, aportando el ritmo, el arte y la majestuosidad característica de las comparsas del Carnaval de Barranquilla. Esta puesta en escena celebró profundamente la herencia africana de la fiesta, creando un ambiente de orgullo y reconocimiento para el Caribe colombiano. La intervención musical y coreográfica refuerza la identidad sonora que define estas festividades.

En declaraciones tras el evento, la participación de los soberanos se describió como un honor que fortalece los lazos históricos y culturales entre Barranquilla y Cartagena. Se destacó la felicidad de ser recibidos por el pueblo cartagenero y la importancia de abrazar una fiesta que une ambas ciudades. El intercambio se posiciona como un espacio de encuentro, reconocimiento de la diversidad y salvaguardia del patrimonio inmaterial.

Fortalecimiento de lazos bilaterales

La presencia en el Desfile Folclórico reafirmó el valor de las manifestaciones culturales como plataformas de encuentro comunitario. Se compartieron saberes, músicas, danzas y tradiciones que convierten esta celebración en un símbolo de identidad caribeña. Este tipo de colaboraciones interinstitucionales garantiza la continuidad y visibilidad del patrimonio, asegurando que las nuevas generaciones reconozcan la importancia de estas expresiones artísticas.