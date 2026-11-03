Reyes del Carnaval de la 44 brillan en el Día de los Angelitos de Baranoa

La reina María Juliana Olaciregui y los reyes infantiles desfilaron en Baranoa celebrando el Día de los Angelitos con vestuarios celestiales y dulces para los niños.

La alegría del Carnaval se hizo presente con fuerza en el municipio de Baranoa durante la celebración tradicional del Día de los Angelitos. Este evento reunió a familias enteras para honrar una de las costumbres más representativas de la cultura popular del Caribe colombiano. La jornada contó con la distinguida participación de los Reyes del Carnaval de la 44, quienes acompañaron a los niños en un recorrido lleno de música, sonrisas y dulces.

Soberanos del Carnaval visitan Baranoa

Al ritmo del tradicional canto que invita a los niños a salir a las calles, la reina del Carnaval de la 44, María Juliana Olaciregui, hizo su aparición. La acompañaron Luciana Flórez Alemán, la reina infantil, y Aram Calderón, el rey momo infantil. Juntos, estos soberanos integraron el recorrido organizado por la Banda de Baranoa, demostrando su compromiso con la preservación de las tradiciones locales.

Also read Baranoa está lista para celebrar por primera vez el desfile de Los Angelitos

La presencia de los representantes del Carnaval no solo añadió glamour al evento, sino que también sirvió como una oportunidad única para compartir con la niñez. Su participación refuerza el vínculo entre las distintas expresiones carnavaleras del Atlántico y las comunidades que buscan mantener vivas las costumbres que pasan de generación en generación.

Vestuarios celestiales iluminan el desfile

Para esta ocasión especial, la reina María Juliana Olaciregui lució un vestido llamado Destello Boreal. Este diseño estuvo cuidadosamente inspirado en la luz y la magia celestial. El propósito del atuendo era transmitir brillo y fantasía, elementos que acompañaron su paso por las calles de Baranoa y que encajaron perfectamente con la temática de esta celebración tan esperada por los pequeños.

Advertisement

Por su parte, la reina infantil, Luciana Flórez Alemán, desfiló con un traje llamado Ángel de Luz. Esta creación fue obra del diseñador Eli Borrás y estuvo inspirada en la pureza y la esperanza. Estos valores se relacionan profundamente con el significado de la fecha y con la participación especial de los niños en una tradición que tiene un lugar muy importante en la cultura de los municipios del Atlántico.

La pequeña soberana se unió a la celebración con un atuendo que resaltaba la temática angelical del desfile. Su presencia permitió que los más pequeños se sintieran representados en una jornada pensada especialmente para ellos. En este espacio, los disfraces, los dulces y las expresiones culturales fueron parte fundamental de la experiencia para toda la comunidad.

El rey momo infantil y la tradición

Entretanto, el rey momo infantil, Aram Calderón, llamó la atención con su vestuario completamente blanco. Su traje incluía grandes alas y un sombrero con detalles dorados que añadían un toque de elegancia. Su atuendo siguió fielmente la temática celestial de la jornada y aportó otro elemento de fantasía al recorrido, complementando la visión general de los soberanos.

Los tres soberanos compartieron activamente con los asistentes e se integraron a todas las actividades de esta celebración. Para los niños, el desfile representó un espacio invaluable para disfrutar de la música, recibir dulces y vivir de cerca las manifestaciones culturales que hacen parte de las fiestas tradicionales del departamento.

Advertisement

Preservando la cultura caribeña

La participación de los Reyes del Carnaval de la 44 permitió estrechar los lazos entre las distintas expresiones carnavaleras del Atlántico. Su presencia en Baranoa fue una muestra clara de cómo las fiestas y sus representantes se unen para acompañar iniciativas que promueven el encuentro de las comunidades.

El Día de los Angelitos es una de esas costumbres que conserva un significado especial para las familias de la región. El canto que acompaña la celebración, los recorridos por las calles y la entrega de dulces hacen parte de una práctica que los adultos transmiten a las nuevas generaciones.

De esta manera, se permite que los niños conozcan y disfruten de las expresiones propias de su territorio. Los Reyes del Carnaval de la 44 se sumaron a la jornada organizada por la Banda de Baranoa, llevando sus personajes, vestuarios y entusiasmo a una celebración donde la infancia y las tradiciones culturales ocuparon el lugar principal.