Reykon regaló anillos personalizados de oro de 18 quilates a J Balvin y Kapo tras sus conciertos en Bogotá, un detalle elaborado junto a Joyería Venezia que agradeció la colaboración musical.

El cantante Reykon sorprendió a sus colegas musicales al entregar anillos personalizados de oro de 18 quilates como agradecimiento por su participación en sus conciertos en la capital colombiana. El gesto ocurrió durante las noches del 6 y 7 de noviembre en El Corazón de Bogotá Arena, recinto anteriormente conocido como Movistar Arena, donde reunió a más de 10.000 asistentes en cada fecha.

Diseño y fabricación de las joyas en Bogotá

Las piezas fueron elaboradas en colaboración directa con Joyería Venezia, una joyería colombiana especializada en accesorios de lujo. Reykon participó activamente en el diseño de cada ejemplar, buscando que el regalo fuera exclusivamente personalizado para los artistas que aceptaron acompañarlo en el escenario. El proceso de fabricación requirió dos días intensivos de trabajo para garantizar que cada detalle reflejara la identidad del destinatario.

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El material principal utilizado fue oro de 18 quilates, acompañado de piedras semipreciosas que formaban parte de la decoración de cada anillo. El propio artista lució una de estas piezas durante la segunda fecha del espectáculo, demostrando que el recuerdo no quedó exclusivamente en manos de los invitados, sino que también formó parte de su propia indumentaria escénica.

Invitados exclusivos y colaboradores musicales

La lista de artistas beneficiados con estos obsequios incluye nombres de gran calibre en la escena urbana latina. J Balvin y Kapo recibieron sus anillos durante la segunda noche, mientras que la primera fecha contó con la presencia de J Álvarez, Golpe a Golpe, Nio García, Pasabordo, Hebert Vargas y Milo Bvgatti. El regalo funcionó como un homenaje a la colaboración que cada uno aportó al espectáculo titulado 'No Se Te Olvidó'.

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Dentro de las presentaciones, el momento más destacado ocurrió cuando J Balvin agradeció públicamente a Reykon por el anillo frente a la multitud. El reconocimiento se produjo en el escenario, consolidando el gesto como uno de los episodios más memorables de la segunda fecha, donde ambos artistas compartieron mensajes de respeto sobre sus trayectorias en el reguetón colombiano.

Impacto en redes y legado del evento

Tras finalizar los conciertos, varios de los músicos participantes publicaron fotografías de las joyas en sus redes sociales, compartiendo mensajes de gratitud hacia el anfitrión. La difusión de estos contenidos generó amplia atención en la prensa y entre los seguidores, quienes destacaron el valor simbólico y estético de la entrega. Aunque el precio de cada pieza no fue divulgado por el equipo de prensa, la exclusividad del diseño y el material noble aumentaron su valor percibido.

Las entradas para ambos eventos se agotaron rápidamente, confirmando el éxito comercial de la gira en Bogotá. La historia de estos anillos personalizados permanece como un registro único de la reunión entre figuras clave de la música colombiana e internacional, dejando un legado tangible más allá de las canciones interpretadas en El Corazón de Bogotá Arena.