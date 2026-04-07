Ricardo Roa Barragán deja temporalmente la presidencia de Ecopetrol por investigaciones

Ecopetrol anuncia la salida temporal de su presidente, Ricardo Roa Barragán, debido a investigaciones. Juan Carlos Hurtado Parra asume el cargo interinamente.

Ante la reciente noticia sobre la salida temporal de Ricardo Roa Barragán de la presidencia de Ecopetrol , motivada por investigaciones en curso relacionadas con supuestas prácticas de tráfico de influencias y posibles irregularidades en los límites de gasto durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, la empresa petrolera estatal emitió un comunicado oficial para aclarar la situación.

El pronunciamiento de Ecopetrol, emitido en respuesta a las crecientes especulaciones y preocupaciones públicas, detalló los términos de la licencia solicitada por el presidente Roa Barragán. El comunicado señaló textualmente: “La licencia no remunerada entrará en vigor el 28 de mayo de 2026 y se extenderá por un período de 30 días calendario. Adicionalmente, el Presidente ha solicitado el disfrute de las vacaciones a las que tiene derecho, las cuales se extenderán desde el 7 de abril hasta el 27 de mayo del mismo año”. Esta declaración oficial buscó ofrecer transparencia y asegurar la estabilidad de la compañía ante la incertidumbre generada por las investigaciones en curso. Ecopetrol reafirmó que la Junta Directiva tomó la decisión de autorizar la licencia no remunerada, siguiendo lo establecido en el numeral 3° del artículo 23 de los Estatutos Sociales y la Matriz de Decisiones y Atribuciones. La compañía enfatizó su compromiso con la gobernanza corporativa y el cumplimiento de las normativas internas, destacando su intención de mantener el buen funcionamiento de la empresa a pesar de la situación. La designación de un presidente encargado demuestra la determinación de Ecopetrol de asegurar una transición fluida y mantener la continuidad operativa. La salida temporal de Roa Barragán se produce en un momento crítico para la compañía y el sector energético colombiano, por lo que la empresa se encuentra en un proceso de reevaluación y ajuste para mantener la confianza de sus accionistas y el público en general. \En el mismo comunicado, Ecopetrol informó sobre la designación de Juan Carlos Hurtado Parra como presidente encargado. Hurtado Parra, quien actualmente se desempeña como vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos y funge como primer suplente del cargo, asumirá temporalmente la dirección de la compañía. Su experiencia y trayectoria profesional lo posicionan como un líder capaz de gestionar la transición y garantizar la continuidad de las operaciones. Hurtado Parra cuenta con una amplia experiencia en el sector energético, habiendo ocupado diversas posiciones ejecutivas en Ecopetrol y la Transportadora de Gas Internacional (TGI). Su formación académica, que incluye una ingeniería en electricidad, especializaciones en evaluación y desarrollo de proyectos, y una maestría en Administración de Negocios (MBA) con enfoque en petróleo y gas, respaldan su capacidad para liderar la empresa en este periodo de transición. Con 28 años de experiencia en el sector, Hurtado Parra tiene un profundo conocimiento de los desafíos y oportunidades que enfrenta Ecopetrol y el sector de hidrocarburos en general. La designación de Hurtado Parra como presidente encargado es una señal de la voluntad de Ecopetrol de asegurar la estabilidad institucional y mantener el rumbo estratégico de la compañía durante este periodo. Su experiencia y conocimiento del negocio son clave para asegurar la continuidad de los proyectos y la ejecución de los planes de la empresa. La compañía se encuentra enfocada en garantizar la transparencia y la estabilidad durante este periodo de transición, mientras las investigaciones en curso avanzan. \La salida temporal de Ricardo Roa Barragán se produce luego de una serie de tensiones internas y externas que afectaron la imagen de la compañía. La Unión Sindical Obrera (USO), preocupada por el impacto que la situación podría tener en la reputación y las finanzas de Ecopetrol, había advertido sobre un riesgo “catastrófico” y amenazado con convocar una huelga en caso de que Roa Barragán permaneciera en el cargo. Si bien la Junta Directiva de Ecopetrol inicialmente defendió la permanencia de Roa, las crecientes presiones, sumadas a la gravedad de las investigaciones, finalmente llevaron a la decisión de otorgar la licencia temporal. Este escenario subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito corporativo, especialmente en empresas de la envergadura de Ecopetrol, que juegan un papel fundamental en la economía colombiana. La empresa se enfrenta ahora al reto de mantener la confianza de sus accionistas, empleados y el público en general, mientras se resuelven las investigaciones y se define el futuro de la dirección ejecutiva. La transición hacia una nueva administración, aunque temporal, implica desafíos significativos, incluyendo la necesidad de mantener la estabilidad operativa, asegurar la continuidad de los proyectos estratégicos y fortalecer la confianza en la empresa. La designación de Juan Carlos Hurtado Parra como presidente encargado representa un paso crucial en este proceso de transición, ya que su experiencia y conocimiento del sector serán fundamentales para guiar a la compañía durante este periodo de incertidumbre





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