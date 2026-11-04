Ricardo Roa defiende transparencia en Ecopetrol y campaña presidencial de Petro

Ricardo Roa afirma contar con peritos que respaldan su gestión en Ecopetrol y rechaza acusaciones sobre financiación de la campaña presidencial, garantizando agotamiento de recursos legales.

Ricardo Roa afirmó sentirse tranquilo ante las investigaciones judiciales y administrativas que lo involucran, asegurando que agotará todos los recursos legales disponibles para demostrar su inocencia. El expresidente ejecutivo de Ecopetrol declaró en entrevista al programa Indagatoria TV que los peritos contables actuales le brindan la certeza necesaria de que nunca se violaron los topes de gastos en la campaña presidencial 2022 -2026.

Respaldo Pericial y Defensa Jurídica

Ricardo Roa destacó que la justicia ha dilatinado injustificadamente una decisión definitiva sobre el archivo del proceso judicial en su contra. Señaló que existen discusiones profundas entre los expertos contables sobre la interpretación de los límites financieros, pero sus propios análisis muestran una tranquilidad absoluta. Reafirmó que no hubo infracciones durante ninguna de las dos vueltas electorales que llevaron a Gustavo Petro a la presidencia.

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El expresidente ejecutivo de Ecopetrol explicó que el Consejo Nacional Electoral certificó las cuentas de la primera y segunda vuelta en un periodo de seis a ocho meses. Argumentó que este acto administrativo previo constituye cosa juzgada, ya que la entidad no honró el pago del 100% de los conceptos reclamados en su momento, lo que refuerza la solidez de su defensa legal actual.

Gestión en Ecopetrol y Transacciones Inmobiliarias

Sobre las acusaciones relacionadas con su gestión en Ecopetrol, Ricardo Roa aclaró que la compra de un apartamento a la firma Princeton International Holdings se realizó bajo total transparencia. Detalló que la transacción por valor de 2800 millones de pesos se ejecutó con la persona natural y jurídica Laureano Jan Siegmund, cuyos contratos, pagarés y pagos quedan debidamente documentados ante la notaría.

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El político enfatizó que esta operación inmobiliaria fue realizada mucho antes de que asumiera su cargo en la estatal petrolera. Negó rotundamente haberle comprado a Juan Mancera o a Serafino Iacono, asegurando que toda la trazabilidad financiera está disponible para demostrar que no hubo conflicto de intereses ni uso indebido de su influencia en el cargo.

Desmontando Aclaraciones sobre la Campaña de Gustavo Petro

Ricardo Roa desmintió la recepción de 500 millones de pesos por parte del sindicato Fecode para apoyar la campaña de Gustavo Petro. Reiteró que, como gerente de campaña, sabía que las personas jurídicas no podían realizar aportes directos, por lo que nunca recibió ese monto. Asumió la responsabilidad por las cuentas que gestionó, pero distanció su actuación de las decisiones políticas de los partidos que llevaron al presidente a ganar las elecciones en 2022.

Respecto a los señalamientos contra su pareja, Julián Caicedo, el expresidente de Ecopetrol aseguró que su compañero nunca ha pisado las oficinas de la estatal. Mencionó que Caicedo se dedica a viajar y hacer excursiones, y afirmó que, según su conocimiento, no existen investigaciones abiertas ni cuestionamientos contra él en la Fiscalía ni en ninguna otra entidad de control.

Impacto Legal y Próximos Pasos Procesales

Las decisiones del Consejo Nacional Electoral sobre la financiación de campañas pueden derivar en sanciones administrativas para los responsables, dependiendo de las conductas acreditadas y la legislación aplicable. Estas resoluciones también implican consecuencias para las organizaciones políticas y pueden activar otras actuaciones de las autoridades competentes ante posibles incumplimientos normativos.

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La investigación administrativa busca establecer incumplimientos en la actividad electoral, mientras que la penal determina si hubo delitos y quiénes son los responsables. Los soportes financieros, como facturas y extractos bancarios, son fundamentales para la trazabilidad de los recursos. Ricardo Roa y su equipo legal continuarán agotando instancias, incluyendo recursos de reposición y apelación, para defender la legalidad de cada acción realizada.