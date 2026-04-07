Ricardo Roa deja la presidencia de Ecopetrol temporalmente para atender asuntos legales

La Junta Directiva de Ecopetrol otorga vacaciones y licencia a Ricardo Roa, presidente de la compañía, para atender asuntos legales. Juan Carlos Hurtado Parra, vicepresidente de Hidrocarburos, asume la presidencia interina.

Este lunes, 6 de abril, la Junta Directiva de Ecopetrol tomó una decisión trascendental en respuesta a los problemas judiciales que enfrenta su presidente, Ricardo Roa . Se le otorgó un periodo de vacaciones y una licencia, permitiéndole así atender sus asuntos legales. Esta medida implica que Roa dejará temporalmente la presidencia de la estatal, cediendo el liderazgo a Juan Carlos Hurtado Parra , quien actualmente se desempeña como vicepresidente de Hidrocarburos .

La decisión de la Junta Directiva se fundamenta en la necesidad de proteger la integridad de Ecopetrol durante las investigaciones que involucran a Roa. Esta situación ha generado un debate considerable en el ámbito político y empresarial, con diversos actores expresando sus opiniones sobre el futuro de la compañía y el impacto de esta transición en sus operaciones. El nombramiento de Hurtado Parra como presidente interino, mientras Roa se enfoca en sus asuntos legales, busca garantizar la continuidad de las operaciones y la estabilidad de la empresa en un momento de incertidumbre. La transición se ha manejado con cautela, buscando minimizar cualquier impacto negativo en la percepción de la compañía y en su desempeño financiero. \Juan Carlos Hurtado Parra, el nuevo presidente interino, cuenta con una sólida trayectoria en el sector de hidrocarburos. Antes de asumir la vicepresidencia de Hidrocarburos, se desempeñó como vicepresidente de Exploración, Desarrollo y Producción entre el 3 de febrero y el 16 de noviembre de 2025. Su experiencia abarca 28 años en el sector, con roles destacados tanto en Ecopetrol como en la Transportadora de Gas Internacional, donde fungió como vicepresidente técnico. Hurtado Parra es ingeniero electricista de la Universidad Industrial de Santander, con especialización en Evaluación y Desarrollo de Proyectos de la Universidad del Rosario, y posee un máster en Administración de Negocios de la Universidad de Dundee, en Escocia. Ecopetrol destaca su experiencia en la gestión y coordinación de recursos, el desarrollo de campos de producción y la administración de procesos de operación y mantenimiento de sistemas de transporte de gas. Esta amplia experiencia proporciona una base sólida para liderar la compañía durante la ausencia de Roa. La Junta Directiva confía en su capacidad para mantener la estabilidad operativa y estratégica de Ecopetrol en este periodo de transición, asegurando el cumplimiento de los objetivos corporativos y la defensa de los intereses de la empresa.\La situación de Ricardo Roa, que incluye una investigación relacionada con la compra de su apartamento en el barrio El Chicó, en Bogotá, ha generado un intenso escrutinio público. Roa estará de vacaciones desde el 7 de abril hasta el 28 de mayo de 2026, y posteriormente entrará en licencia no remunerada hasta el 28 de junio. Esta fecha es relevante, ya que coincide con una semana después de la segunda vuelta presidencial en Colombia, lo que añade una capa adicional de complejidad política al asunto. La decisión de la Junta Directiva, aunque no implica la destitución de Roa, busca permitirle concentrarse en la defensa de sus intereses legales. La reacción de diversos sectores, como el sindicato USO, ha resaltado la importancia de contar con un presidente concentrado y dedicado a los asuntos de la empresa. La Junta Directiva de Ecopetrol ha enfatizado que esta medida es crucial para proteger la imagen y el buen funcionamiento de la empresa durante el proceso legal de Roa. El futuro de Roa dentro de la empresa dependerá del curso de las investigaciones y de las decisiones que se tomen a medida que se desarrolla el proceso legal





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