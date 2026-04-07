Ricardo Roa Deja la Presidencia de Ecopetrol Temporalmente en Medio de Cuestionamientos

La Junta Directiva de Ecopetrol aprueba la salida temporal de Ricardo Roa, combinando vacaciones y licencia no remunerada. Juan Carlos Hurtado Parra asumirá la presidencia encargada. La decisión ocurre en medio de investigaciones y tensiones políticas.

La noticia que resonó en los pasillos de la Casa de Nariño y en las oficinas de la Calle 100 de Bogotá finalmente encontró su desenlace este martes 7 de abril de 2026. La intensa presión ejercida por la Junta Directiva , sumada a las crecientes preocupaciones legales, produjeron el efecto deseado, aunque no en la forma definitiva que algunos sectores anhelaban.

En una decisión estratégica destinada a calmar la ola de críticas que sacudía a la petrolera más prominente del país, la Junta Directiva de Ecopetrol aprobó la salida temporal de Ricardo Roa de su posición como presidente. Esta medida, que combina un período de vacaciones acumuladas con una licencia no remunerada, permitirá a Roa dedicarse plenamente a sus asuntos legales sin abandonar formalmente el cargo. Roa se ausentará de la dirección de la estatal a partir de hoy, 7 de abril, y su ausencia se extenderá hasta finales de junio de 2026, una maniobra que ha generado diversas interpretaciones en el ámbito político y económico.\El cronograma establecido para la ausencia de Roa se divide en dos fases bien definidas. La primera, que abarca del 7 de abril al 27 de mayo de 2026, corresponde al uso de las vacaciones acumuladas. La segunda fase, que inicia el 28 de mayo y se extiende por un período de 30 días calendario adicionales, se basa en una licencia no remunerada. Esta “salida controlada” ha sido interpretada por analistas como una jugada astuta para evitar su renuncia definitiva, manteniendo el apoyo público que el presidente Gustavo Petro le ha brindado, mientras se minimizan los potenciales riesgos reputacionales que podrían afectar a la compañía en los mercados internacionales. La designación de Juan Carlos Hurtado Parra, actual vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos, como Presidente Encargado, subraya la intención de mantener la estabilidad administrativa durante este período de transición. Hurtado, un profesional con una extensa experiencia en el sector, tendrá la responsabilidad de preservar la confianza de los inversionistas en un contexto de alta volatilidad y expectación.\La salida temporal de Roa, aunque no definitiva, podría influir positivamente en el valor de las acciones de Ecopetrol, las cuales se han visto afectadas por la incertidumbre administrativa. Sin embargo, el hecho de que no se trate de una renuncia definitiva abre la puerta a futuros debates sobre la gobernanza corporativa de la empresa y la sostenibilidad de sus políticas. La situación se vuelve aún más interesante al considerar el momento de su regreso: Roa reasumirá sus funciones después de que el nuevo presidente de Colombia haya sido elegido. Esta sincronización, calificada por algunos como una “jugada maestra” de ingeniería administrativa, permite a Roa alejarse temporalmente de la presidencia de Ecopetrol justo cuando la Fiscalía General de la Nación lo investiga por presuntas irregularidades relacionadas con un apartamento y supuestos excesos en los gastos de la campaña presidencial de Petro. Esta coincidencia temporal ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que Roa evite las preguntas comprometedoras y las responsabilidades inherentes a su cargo durante el período electoral, mientras espera pacientemente a que el nuevo gobierno tome posesión. Este movimiento estratégico plantea interrogantes sobre el futuro de Roa y su relación con el nuevo gobierno, particularmente si el candidato apoyado por el gobierno actual no resulta electo.





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