Ricardo Roa niega topes electorales y tráfico de influencias en Fiscalía

Expresidente de Ecopetrol defiende su inocencia ante acusaciones del CNE y la Fiscalía sobre financiamiento de campaña Petro y compra de inmueble en Bogotá.

Ricardo Roa, expresidente de la compañía petrolera estatal Ecopetrol y exgerente de la campaña de Gustavo Petro, ha salido al paso de las investigaciones criminales abiertas en su contra. En una entrevista grabada el 4 de agosto, pero difundida recientemente, el exfuncionario declaró su total inocencia frente a los dos procesos penales que enfrenta la Fiscalía General de la Nación en Colombia.

Desmiente violación de topes electorales en campaña

Roa asegura que su defensa ha demostrado mediante peritajes contables que no se violaron los límites de gasto en las dos vueltas electorales. La Fiscalía argumenta que hubo un incumplimiento por al menos 1.664 millones de pesos colombianos entre la primera y la segunda vuelta. Roa calificó como desproporcionada la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual ordenó la devolución de 2.447 millones al Estado por ingresos y gastos no declarados.

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Según los registros del CNE, el exceso en la primera vuelta fue de 2.459 millones, con valores no reportados de 2.611 millones. En la segunda vuelta, el sobrepaso ascendió a 583 millones y la omisión a 1.087 millones, sumando más de 3.500 millones en total. Entre los gastos no declarados se encontraron pagos a testigos electorales, aportes de personas jurídicas y costos de transporte aéreo, recursos que el organismo electoral identificó como provenientes de fuentes prohibidas.

Refuta acusaciones de tráfico de influencias inmobiliario

Sobre el segundo caso, relacionado con la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, Roa negó haber recibido favores del empresario Juan Guillermo Mancera. La Fiscalía imputó el delito de tráfico de influencias, alegando que Roa favoreció a Mancera desde Ecopetrol ante su filial Hocol en un proyecto de regasificación. El inmueble pertenecía a una sociedad vinculada a Serafino Iacono, socio de Mancera.

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Roa rechazó la afirmación de que el precio fuera bajo, indicando que la propiedad llevaba más de cinco años abandonada y presentaba problemas estructurales. Señaló que la administración es costosa y que aún existe el problema de goteras en la terraza. También negó haber privilegiado o protegido las compañías de Mancera o Iacono, aclarando que no conocía a estos empresarios cuando realizó la compra y no sabía que sería el presidente de Ecopetrol.

Situación patrimonial y posibles preacuerdos con justicia

El expresidente de Ecopetrol confirmó que sus cuentas bancarias se encuentran embargadas debido a deudas sin pagar del partido político que avaló a Gustavo Petro. Atribuyó esta situación a su rol como gerente de la campaña, lo que le hizo responsable de las obligaciones financieras. Roa explicó que su patrimonio actual es similar al que tenía al entrar a Ecopetrol, pero con bienes retenidos judicialmente por estas deudas partidistas.

Ante la pregunta sobre si buscaría un preacuerdo con la Fiscalía, Roa no descartó esta opción. Manifestó su interés en cerrar los temas lo antes posible mediante mecanismos alternativos al juicio completo. Reiteró que cuenta con un equipo legal que confía en su inocencia y en los análisis técnicos, asegurando que no ha pisado las oficinas de Ecopetrol en representación de terceros ni de su pareja, Julián Caicedo.