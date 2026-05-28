Ricardo Roa retrasa su regreso a la presidencia de Ecopetrol por solicitud médica

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, extendió su licencia no remunerada hasta finales de julio por razones médicas, en medio de dos investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro y la compra de un apartamento de lujo.

Ricardo Roa , presidente de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol , ha retrasado su regreso al cargo hasta finales de julio, según informó la compañía este lunes.

Inicialmente, se esperaba que Roa retomara sus funciones el 27 de junio, pero una solicitud médica extendió su licencia no remunerada por 30 días adicionales. Esta licencia, que comenzó el pasado 7 de abril, fue aprobada por la junta directiva mientras Roa enfrenta dos procesos judiciales relacionados con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y en la compra de un apartamento de lujo en el norte de Bogotá.

La salida temporal de Roa se produjo en un contexto de fuerte presión pública y política. Varios sectores, incluido el sindicato de trabajadores petroleros, pidieron su separación del cargo para evitar que las investigaciones afectaran la imagen de la compañía. Roa, quien fue gerente de la campaña de Petro, fue imputado por la Fiscalía por el delito de violación de topes de gastos electorales.

Según el ente acusador, los gastos de la primera vuelta presidencial de 2022 superaron en 1.388 millones de pesos los límites fijados por la autoridad electoral, mientras que en la segunda vuelta el exceso fue de 276 millones de pesos. Además, la Fiscalía lo imputó por tráfico de influencias en el caso del apartamento de lujo, cuya compra podría estar vinculada a contratos con Ecopetrol.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había sancionado a Roa y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica por exceder los topes financieros de la campaña de Petro en más de 3.500 millones de pesos y por recibir aportes prohibidos. Según la investigación fiscal, Roa permitió que los gastos incluyeran partidas como ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, créditos para eventos de cierre, piezas publicitarias y aportes de un sindicato.

Todo ello habría sido presentado en un balance contable que aparentemente cumplía los requisitos de ley, pero que en realidad ocultaba las irregularidades. Con la extensión de su licencia, Roa regresará a Ecopetrol poco más de una semana antes del cambio de gobierno en la Casa de Nariño, previsto para el 7 de agosto, cuando se posesione el nuevo presidente. Mientras tanto, la compañía sigue operando bajo la dirección interina de un vicepresidente, mientras se espera que las investigaciones avancen.

Este caso ha puesto en el centro del debate la transparencia en la financiación de las campañas políticas y el manejo de las empresas estatales en Colombia





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