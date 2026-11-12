Richard Ríos inicia recuperación en Palmeiras tras lesión con Al-Ittihad

El centrocampista colombiano Richard Ríos regresó a las instalaciones de Palmeiras para tratar su lesión de tobillo sufrido en Arabia Saudita, poniendo en duda su disponibilidad para los partidos ante Chile.

El futbolista colombiano Richard Ríos regresó a las instalaciones de la sociedad deportiva Palmeiras en Brasil, con el objetivo específico de adelantar parte de su proceso de rehabilitación física. Esta visita no implica un retorno deportivo para defender los colores del club paulista, sino que responde a la necesidad de tratar la lesión que sufrió durante su paso actual por el Al-Ittihad de Arabia Saudita. La institución brasileña confirmó oficialmente la presencia de su exjugador en su centro de excelencia, donde comenzó a aplicar las terapias correspondientes a su recuperación.

Detalles de la Lesión en Arabia Saudita

El incidentes ocurrió el pasado 30 de octubre durante el partido disputado entre el Al-Ittihad y el Abha, correspondiente a la fecha 11 de la Liga Profesional de Arabia Saudita. En este compromiso, celebrado en el Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, su equipo obtuvo un empate de 1-1 como visitante. Sin embargo, la participación de Ríos fue extremadamente breve, ya que apenas permaneció cuatro minutos en el terreno de juego. Sufrió una entrada fuerte que le comprometió gravemente el tobillo izquierdo, obligándolo a abandonar el campo. Posteriormente, fue visto saliendo del estadio utilizando muletas para sostenerse, lo que generó preocupación inmediata en su entorno deportivo.

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Aclaración sobre su Situación Contractual

Es fundamental precisar que Richard Ríos no es un jugador disponible para que Palmeiras lo recupere a título definitivo. Su vínculo contractual sigue perteneciendo al conjunto portugués Benfica, de quien proviene mediante un préstamo por una temporada que no contempla opción de compra. Ríos llegó a la Liga Profesional de Arabia Saudita procedente del Benfica, y su estancia en el Al-Ittihad tiene una duración limitada. Este contexto contractual explica que su estancia en Brasil se limite estrictamente a la gestión de su recuperación médica sin implicaciones deportivas inmediatas para ninguno de los clubes mencionados en la presente temporada.

Bienvenida Institucional y Trayectoria Reciente

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, Palmeiras compartió una fotografía del volante antioqueño y emitió un comunicado oficial welcoming a quien fue uno de sus jugadores hasta mediados de 2025. El club destacó su presencia en la Academia de Fútbol y reiteró que Richie siempre será bienvenido. Esta recepción no es sorprendente, dado que Ríos militó en Palmeiras entre 2023 y 2025, periodo en el que logró conquistar dos títulos del Campeonato Paulista en los años 2023 y 2024, así como el Campeonato Brasileño en 2023. Su paso anterior por la institución brasileña dejó una huella positiva que facilita esta colaboración puntual para su salud.

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Impacto en la Selección Colombia y Próximos Compromisos

La recuperación de Richard Ríos genera una expectativa significativa dentro del entorno técnico de la Selección Colombia. El combinado nacional se prepara para enfrentar dos compromisos amistosos ante Chile. El primer partido está programado para este viernes 13 de noviembre en la ciudad de Cali, y el segundo encuentro se disputará el martes 17 en territorio austral. La disponibilidad de Ríos para estos encuentros sigue siendo una incógnita que dependerá de la evolución de su tobillo izquierdo y de las evaluaciones médicas en las próximas semanas.

Historial Reciente en Competencias Internacionales

Ríos ha mantenido una participación activa en las últimas convocatorias del combinado nacional. Durante las fechas FIFA de septiembre y octubre de 2026, tuvo minutos importantes. Frente a México el 26 de septiembre, fue titular, jugó 71 minutos y proporcionó una asistencia en el empate 1-1. Posteriora, contra Paraguay el 2 de octubre, comenzó como inicialista y permaneció 71 minutos en cancha. En el partido contra Perú el 6 de octubre, ingresó desde la banca y actuó durante 29 minutos. Su ausencia en los próximos amistosos contra Chile afectaría la profundidad ofensiva del equipo nacional en el medio campo.