Ricky Martin revela por primera vez su grave infección por COVID-19, el miedo a la intubación y su largo proceso de recuperación de 50 días, además de anunciar su nuevo podcast para 2027.

Ricky Martin ha revelado públicamente por primera vez la gravedad de su infección por el coronavirus en 2020. El artista de 54 años confirmó que estuvo al borde de la muerte y evitó los centros médicos por temor a los procedimientos invasivos como la intubación.

El miedo a la intubación y la recuperación en casa

El cantante explicó que decidió no acudir a un hospital convencional debido al pánico ante la posibilidad de ser intubado. Consideraba que este procedimiento le costaría la vida, por lo que optó por hospitalizarse en su propio hogar mientras su condición física se deterioraba severamente.

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La gravedad del cuadro lo llevó a sentir en tres ocasiones distintas que la muerte estaba por llegar. Durante este período, el artista permaneció completamente inmovilizado en la cama durante 50 días, sin capacidad para desplazarse ni siquiera para ir al baño dentro de su casa.

Esta larga estadía horizontal no solo afectó su salud física, sino que desencadenó una ansiedad clínica severa. Martin describió un proceso de recuperación paso a paso, donde celebrar pequeños logros como poder sentarse o llegar al baño se convirtió en motivo de profunda gratitud y alivio.

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Transformación emocional y nuevas prioridades familiares

Superar esta experiencia crítica transformó radicalmente la perspectiva de vida de Martin hacia el agradecimiento diario. Ahora se levanta cada mañana expresando su gratitud por estar vivo y por poder respirar, conscientes de que estuvo meses sin poder hacerlo correctamente durante la enfermedad.

En el ámbito personal, el artista confirmó su rol como un padre extremadamente presente. Madruga diariamente a las 6:00 a. m. para preparar el desayuno y llevar a sus hijos a la escuela, manteniendo una rutina estricta que prioriza la familia sobre su agenda profesional.

Destacó la ternura de su hija Lucia, de siete años, quien le pide un beso en el camino al colegio. Asimismo, enfatizó la importancia de transmitir la cultura puertorriqueña y el idioma español a todos sus hijos, asegurando que en su hogar solo se habla español para mantener sus raíces culturales fuertes.

Intereses de sus hijos y próximos lanzamientos musicales

Sus hijos mayores, Valentino y Mateo, ambos de 18 años, tienen intereses muy distintos. Valentino se dedica al baile, la animación y las redes sociales, donde publica videos de sus bailes, mientras que Mateo prefiere el surf y las artes marciales. Martin celebra estas diferencias individuales.

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En el plano musical, Martin anunció que su próximo álbum de estudio se titulará Te cuento historias. También compartió detalles sobre su reciente sencillo Piquito Piquito, una colaboración con el artista brasileño Pedro Sampaio que fusiona el funk brasileño con el merengue y fue creada a través de mensajes directos en redes sociales.

Legado musical y futuro en el podcasting

El artista recordó con emotividad su participación histórica en el Super Bowl junto a Bad Bunny, donde cantó un fragmento de LO QUE LE PASÓ A HAWAII. Consideró este momento tan significativo para la comunidad latina como su icónica presentación de La copa de la vida en los Premios Grammy de 1998.

Habló de su situación actual como hombre soltero, disfrutando de su tranquilidad y definiéndose como un romántico empedernido. Además, confirmó que en 2027 lanzará su propio programa de podcast titulado A quien quiera escuchar, en colaboración con la cadena iHeartRadio.