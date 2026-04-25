Riesgo Fiscal por Pausa en Exploración de Hidrocarburos en Colombia

La suspensión de contratos de exploración de hidrocarburos en Colombia desde 2023 genera preocupación por su impacto en la estabilidad fiscal del país, especialmente considerando su dependencia de los combustibles fósiles y la falta de fondos soberanos robustos. Analiza los riesgos y la necesidad de una transición energética gradual y financiada.

Desde el año 2023, Colombia ha cesado la suscripción de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, una decisión que plantea serias interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal del país.

En una nación donde los combustibles fósiles representan aproximadamente el 50% de sus exportaciones y una parte fundamental de sus ingresos fiscales, esta medida, más que una demostración de compromiso climático, se percibe como un riesgo financiero considerable sin una red de seguridad adecuada. Colombia carece de los robustos colchones económicos de países como Arabia Saudita o el fondo soberano de Noruega, lo que hace que la transición energética deba abordarse con una planificación fiscal meticulosa.

La única transición energética viable es aquella que se implementa de manera gradual, asegurando la disponibilidad continua de combustibles fósiles para proteger las finanzas públicas y mantener un perfil de riesgo país que atraiga la inversión internacional necesaria para financiar los proyectos de transición. Frank Pearl, de la Asociación Colombiana de Petróleos, advirtió en 2025 que la falta de nueva exploración podría resultar en una pérdida de 40 billones de pesos entre 2027 y 2035.

Esta cifra no se limita al sector energético, sino que impacta directamente en áreas cruciales como la salud, la educación y la infraestructura. La suspensión de los contratos de exploración durante cuatro años genera una década de déficits presupuestarios. El importante descubrimiento de Sirius en 2022, en el mejor de los casos, no comenzará a producir hasta 2030.

En la década de los noventa, Colombia, enfrentando una fuerte presión fiscal, implementó el Plan de Gas Natural, construyendo la infraestructura de transporte necesaria para superar el racionamiento energético con un combustible más limpio. Este plan se financió en gran medida a través de mecanismos de financiamiento fuera del balance gubernamental, lo que fue posible gracias a una clara visión estratégica y una política energética de largo plazo.

Esta experiencia histórica no debe ser vista como nostalgia, sino como una guía para el futuro. La Constitución establece que el subsuelo y las reservas de hidrocarburos son propiedad del Estado, otorgando al Estado el llamado “título petrolero”.

Sin embargo, es crucial proteger la capacidad institucional para administrar este título con una visión estratégica, evitando que esté sujeta a los vaivenes de las decisiones electorales. La gestión de este título recayó inicialmente en Ecopetrol, ahora un agente operativo de naturaleza estatal, y actualmente en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Por lo tanto, son los legisladores y el Gobierno, es decir, los representantes de los electores, quienes deben definir la consistencia de la política energética.

La ANH y Ecopetrol no deben ser consideradas simplemente como un premio político, ya que esto genera desconfianza en los mercados financieros internacionales. La transición energética es una realidad inevitable y necesaria, pero no puede lograrse destruyendo los instrumentos que la financian. Por ejemplo, la propuesta del gobierno de retirar a Colombia de los mecanismos de arbitraje de inversión del CIADI no constituye una protección jurídica efectiva para evitar conflictos durante la transición.

Esta idea es una falacia, ya que los derechos de los inversionistas permanecen protegidos a través de otros foros establecidos en tratados bilaterales y en el marco del derecho internacional, que incluyen principios como la buena fe, el trato justo y la no discriminación. Abandonar el CIADI no elimina las disputas, sino que las traslada a escenarios menos eficientes y, por lo tanto, más costosos para la financiación internacional de proyectos que buscan garantizar la autonomía energética y, en consecuencia, la salud fiscal del país, así como la transición hacia fuentes de energía más limpias.

La estabilidad y la previsibilidad son elementos esenciales para atraer la inversión necesaria para una transición energética exitosa. La incertidumbre regulatoria y las decisiones políticas impulsadas por consideraciones cortoplacistas pueden socavar la confianza de los inversionistas y obstaculizar el desarrollo de proyectos energéticos a largo plazo. Es fundamental que Colombia adopte una política energética coherente y sostenible que equilibre la necesidad de reducir las emisiones de carbono con la importancia de mantener la estabilidad económica y la seguridad energética.

Esto implica una planificación cuidadosa, una regulación transparente y un compromiso a largo plazo con la inversión en energías renovables y en la modernización de la infraestructura energética existente. La transición energética no es simplemente un cambio tecnológico, sino una transformación profunda de la economía y la sociedad. Requiere una colaboración estrecha entre el gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil para garantizar que se realice de manera justa, equitativa y sostenible.

La falta de diálogo y de consenso puede generar tensiones sociales y económicas que dificulten la implementación de políticas energéticas efectivas. En última instancia, el éxito de la transición energética de Colombia dependerá de su capacidad para crear un entorno favorable a la inversión, promover la innovación tecnológica y fomentar la participación ciudadana





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