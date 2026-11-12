Riesgo para PTAR Río de Oro por invasión de predio en Santander

El proyecto de $1,27 billones para tratar aguas residuales en Bucaramanga y Girón está frenado por la invasión de Hacienda Río de Oro y la falta de recursos para el desalojo.

La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Río de Oro enfrenta una amenaza crítica que podría postergar su ejecución a largo plazo debido a la invasión persistente del predio donde se ubicará la infraestructura. Esta obra, valorada en más de $1,27 billones de pesos, tiene como objetivo principal brindar tratamiento a las aguas residuales de los municipios de Bucaramanga y Girón, mejorando significativamente la gestión ambiental del área metropolitana de Santander. El proyecto está programado para iniciar su etapa constructiva el próximo año, sin embargo, la presencia de asentamientos humanos en el terreno asignado ha generado un impasse administrativo y legal que pone en riesgo el cronograma establecido.

Origen legal y adquisicion del terreno

La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (Empas) adquirió la propiedad conocida como Hacienda Río de Oro en el año 2023, con el propósito exclusivo de desarrollar la planta de tratamiento. La transacción económica estipuló la compra de 34 hectáreas que forman parte de la Urbanización Hacienda Río de Oro, por un valor cercano a los $11.000 millones. Este predio es de vital importancia estratégica, ya que es el sitio designado para la instalación de la infraestructura que recibirá las aguas residuales de ambas ciudades, una necesidad sanitaria urgente para la región.

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A pesar de la formalidad de la adquisición por parte de la entidad de servicios públicos, el terreno permanece invadido desde hace varios años. La situación se ha complicado debido a que la ocupación del suelo no solo afecta la disponibilidad física del espacio, sino que también activa procedimientos legales pendientes desde hace tiempo. La Empas ha sido la entidad responsable de gestionar la legalidad del terreno, pero la presencia de comunidades asentadas ha dificultado el acceso inmediato para las obras de ingeniería requeridas para el despliegue de la planta.

Origen de la invasión y orden de desalojo

El predio se ha convertido en un foco de conflicto territorial desde 2013, cuando comenzó la ocupación de sectores como el asentamiento humano Bendición de Dios. Esta comunidad ha permanecido en el lugar durante más de dos años sin que se haya cumplido una orden policial de desalojo previa. La resistencia a la salida de los habitantes ha creado una situación de estancamiento que la administración municipal y la empresa de alcantarillado han tratado de resolver por medios administrativos, hasta el momento sin éxito rotundo.

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El marco legal para la restitución del bien inmueble ya existía antes de la compra por parte de la Empas. El inspector Tercero de Policía Urbano Dos, Fredy Giovanny Coca Ruiz, emitió la Resolución 044 el 13 de abril de 2023. Dicho documento ordenó expresamente el amparo policivo y la restitución del bien inmueble, correspondiente a un terreno de aproximadamente dieciocho hectáreas. No obstante, ese proceso de desalojo nunca se pudo realizar, lo que ha permitido que, con el paso del tiempo, más personas se sumen a la invasión del terreno que pertenece oficialmente a la entidad pública.

Posiciones de las alcaldias y el ministerio

La Alcaldía de Girón ha manifestado de manera reiterada que no cuenta con los recursos financieros necesarios para ejecutar el desalojo y la posterior reubicación de los habitantes. Las autoridades locales argumentan que deberían reubicar no solo a las madres cabeza de familia, sino también a los habitantes acreditados como víctimas del conflicto armado, lo cual representa un costo social y económico que el municipio no asume por sí solo. Asimismo, Girón plantea que Bucaramanga también se beneficiará directamente con la planta de tratamiento, por lo que exige acuerdos de financiamiento compartidos entre ambas administraciones.

Frente a esta situación de resistencia municipal, la Unidad Investigativa de Vanguardia estableció que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio está preparando una comunicación oficial. Esta misiva será enviada a los alcaldes de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla Pérez, y de Girón, Campo Elías Ramírez, solicitándoles soluciones concretas para el desalojo del predio. El ministerio estima que el costo del proceso de desalojo y reasentamiento sería de alrededor de $1.000 millones, una cifra que debe ser cubierta para liberar el terreno y permitir el inicio de la obra.

Viabilidad tecnica y proximos pasos

César Camilo Hernández, quien se desempeñó como gerente de la Empas durante los últimos dos años, ha reconocido la alta viabilidad del proyecto, situándola en más del 95 por ciento. El exgerente destacó que la planta tendría una capacidad para tratar 2.000 litros de agua por segundo, una cifra impresionante que responde a las necesidades crecientes de la región. Sin embargo, advirtió que los asuntos administrativos en la etapa final son críticos y que la planta corre el riesgo de quedar en vilo si no se resuelve el problema de la invasión en la vereda Bocas.

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La expectativa general es que la obra quede terminada en 10 años, siempre y cuando no se presenten más retrasos significativos como el actual. Para que se pueda iniciar la etapa precontractual y avanzar con la licitación y construcción, es imperativo que el espacio esté libre antes de 2027. El exfuncionario de la Empas confirmó que ya se está realizando un trabajo predial y que hubo acercamientos con la Alcaldía de Girón en 2024 para buscar soluciones, pero la ejecución del procedimiento policial sigue pendiente.