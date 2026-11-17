El exciclista colombiano Rigoberto Urán reveló que está acompañando a su esposa Michel Durango en su recuperación tras un accidente menor en bicicleta en Medellín.

El exciclista profesional colombiano Rigoberto Urán ha invertido los roles tradicionales de cuidado tras sufrir un incidente menor su esposa, la empresaria antioqueña Michel Durango. Aunque Urán dejó la competencia de élite en 2025 tras finalizar su etapa con el equipo EF, mantiene una estrecha conexión con el deporte que marcó su vida y demuestra su capacidad de apoyo incondicional cuando su pareja lo necesita.

Historia de resistencia física de Rigoberto Urán

Los ciclistas de élite desarrollan una resiliencia mental y física única, conscientes de que las caídas y accidentes son riesgos inherentes a su profesión. Esta predisposición psicológica hace que sus cuerpos suelen recuperarse más rápido de lo que ocurre con una persona del común, una ventaja que Urán experimentó en diversas ocasiones a lo largo de su carrera competitiva.

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Durante su trayectoria, Rigoberto sufrió varios accidentes graves que pusieron a prueba su resistencia física. Los más recordados incluyen una fractura de clavícula en 2006 durante su debut en Europa, y una caída en la Vuelta a Alemania del 2007 que resultó en la fractura de ambos brazos. Estos eventos marcaron hitos importantes en su desarrollo como deportista de alto nivel.

Un momento crítico ocurrió en La Vuelta a España del 2019, específicamente en la sexta etapa, donde una caída severa lo dejó con fractura de clavícula, el omóplato derecho destrozado en pedazos, la fractura de siete costillas y un pulmón perforado. Este incidente grave requirió cuidados intensivos y prolongados, demostrando la vulnerabilidad incluso de los atletas mejor preparados.

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El cambio de roles en el cuidado mutuo

En todos esos momentos críticos de dolor y recuperación, Michel Durango estuvo presente como soporte emocional y físico para su esposo. Ahora, los papeles se han invertido, y es el exciclista quien acompaña a su pareja tras su propio incidente mientras montaba bicicleta. Esta inversión destaca la reciprocidad en su relación y la importancia del apoyo mutuo ante las adversidades.

Aunque no se conoce a ciencia cierta el motivo exacto del accidente de Michel, Rigoberto compartió imágenes en sus redes sociales que muestran a la empresaria con raspones en la parte posterior de los hombros y otras zonas del cuerpo. Las fotos revelan que era atendida por personal de salud de un hospital en Medellín, indicando que, aunque no fue tan grave como sus propias lesiones, requirió atención médica profesional.

Testimonios y estado actual de recuperación

Rigoberto Urán publicó un mensaje emotivo en Instagram donde confesó su angustia: "Les cuento pues, mijitos, que yo he tenido accidentes y mis sustos bien verracos montando en bicicleta. Pero el que viví estos días con Michelle... ay, Dios mío, ¡casi se me sale el corazón!". El exciclista antioqueño y promotor de eventos como la Crono de Rigo, que se realizará en Riohacha, Guajira, utilizó la plataforma para expresar su alivio y gratitud.

Urán agregó que ya había pasado una semana desde que su esposa sufrió el accidente y que, en medio de la situación, ella ya estaba mejorando y avanzaba en su proceso de recuperación. "Tantas veces que Michy me acompañó a mí en la clínica y esta vez se nos invirtió la jugada. Me tocó acompañarla a ella", explicó el exciclista, reflejando la gratitud por años de apoyo incondicional.

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Gratitud al personal médico y cercanía

El mensaje final de Rigoberto en su cuenta de Instagram incluyó un reconocimiento específico al equipo médico. "Muchas gracias a los médicos y a todo el equipo de la clínica por cuidarla tan bien. Y a nuestra familia y amigos, gracias por estar ahí, tan pendientes de nosotros desde el primer día. Un abrazo grande a todos", concluyó Durán, reforzando la importancia de la red de apoyo familiar y social en momentos de crisis sanitaria menor.