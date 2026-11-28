El exciclista colombiano Rigoberto Urán provocó polémica y bromas en redes sociales al cambiar su look a un cabello rubio y muy corto, generando comparaciones con figuras de la televisión.

El exciclista antioqueño Rigoberto Urán ha vuelto a captar la atención del público general, alejándose de los escenarios deportivos para protagonizar una transformación física que ha dividido opiniones y generado abundante humor en las redes sociales. El deportista publicó un video en su cuenta de Instagram donde aparece con el cabello decolorado en tono rubio y un corte muy corto, un cambio radical respecto a su habitual apariencia de cabello castaño claro.

Reacciones y comparaciones con figuras televisivas

La publicación del video provocó una oleada inmediata de comentarios que compararon el nuevo estilo de Rigoberto Urán con la actriz Lady Tabares y el creador de contenido Mauricio Gómez, conocido popularmente como La Liendra. Los seguidores definieron al exatleta como el hermano perdido de La Liendra, mientras que otros aludieron directamente a la imagen icónica de Lady Tabares en la película La vendedora de rosas.

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Entre los apodos más virales aparecieron referencias humorísticas como La Pantera Rosa, Norberto Urán y La Liendra del ciclismo. Un usuario señaló irónicamente que después de su propia novela, ahora Rigoberto interpretaría a la vendedora de rosas, evidenciando cómo la comunidad digital interpreta rápidamente las nuevas estéticas de las figuras públicas.

Detalles visuales y el rol de Michelle Durango

En el registro audiovisual, Rigoberto Urán luce vestido con un traje de color café y tenis blancos, una combinación que también fue objeto de análisis por parte de los internautas. Se observó un traje de color azul ubicado al fondo del lugar de grabación, y varios usuarios sugirieron que dicha prenda combinaba mejor con el tono rubio de su cabello actual.

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El clip también captura momentos íntimos y divertidos, ya que se puede escuchar la risa de su esposa, Michelle Durango, mientras él exhibe su nueva apariencia. Esta interacción natural ha sido celebrada por quienes aprecian la disposición de Urán para mostrar momentos cotidianos y de humor en sus plataformas digitales, reforzando su conexión con el público.

Contexto familiar y recuperación de su esposa

Este cambio de imagen llega apenas días después de que Rigoberto Urán compartiera detalles públicos sobre el accidente en bicicleta que sufrió junto a su esposa, Michelle Durango, mientras entrenaban. El exciclista hizo pública la situación el 17 de noviembre, explicando que habían transcurrido ocho días desde la caída y asegurando que ella evolucionaba de forma favorable tras presentar fracturas en la clavícula, las costillas y varias vértebras.

El 24 de noviembre, el deportista informó que su esposa fue sometida a una cirugía para tratar la fractura de clavícula, procedimiento que terminó sin contratiempos. Urán expresó en su plataforma que la clavícula ya quedó en su sitio con tres tornillitos, confirmando que el proceso de recuperación continuará de manera gradual aunque sin fechas estimadas para el retorno a actividades habituales.

Evolución profesional y presencia digital

Rigoberto Urán, nacido en Urrao, Antioquia, cerró una carrera de más de dos décadas en el ciclismo de alto nivel, consolidándose como uno de los corredores colombianos más reconocidos internacionalmente. Desde su retiro, ha mantenido una actividad constante en redes sociales, alternando noticias sobre su vida familiar, iniciativas empresariales y recuerdos de su trayectoria deportiva.

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El nuevo video no solo responde a una estética personal, sino que también consolida la presencia de Urán en el entretenimiento digital. Más allá de las bromas, la transformación abrió una nueva conversación sobre una de las figuras deportivas con mayor impacto en la cultura pop colombiana actual, demostrando su versatilidad para mantenerse relevante en diferentes ámbitos.