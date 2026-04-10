Riña en TransMilenio: Un Acto de Intolerancia Desata la Indignación en Bogotá

Un video muestra un violento enfrentamiento entre dos usuarias del sistema TransMilenio en Bogotá. La empresa rechaza el comportamiento y la Policía refuerza la seguridad.

Un nuevo incidente de intolerancia ha generado gran controversia y rechazo en Bogotá . Un video que circula ampliamente en redes sociales muestra un violento enfrentamiento ocurrido en una estación del sistema TransMilenio, protagonizado por dos usuarias. Las imágenes revelan una escena de agresión física, donde las mujeres se enzarzaron en una pelea ante la mirada de otros pasajeros, quienes intentaban resguardarse para no ser afectados por la riña .

La situación generó pánico y preocupación entre los presentes, evidenciando la falta de respeto y la agresividad que a veces se presentan en el transporte público.\Aunque aún se desconocen las causas específicas que desencadenaron la pelea, la indignación en las plataformas digitales fue generalizada. Usuarios de redes sociales criticaron enérgicamente la conducta de las mujeres, argumentando que ningún motivo justifica la violencia. El video muestra cómo una de las involucradas perdió su bastón táctico, lo que la obligó a usar sus brazos para protegerse mientras intentaba recuperarlo. A pesar del temor evidente de los presentes, la agresión continuó hasta que un cantante callejero, que se encontraba en la estación, intervino. Este hombre, arriesgando su propia integridad física, se interpuso entre las mujeres con el objetivo de calmar los ánimos y detener el intercambio de golpes. Su acción fue valorada por muchos usuarios, quienes destacaron la importancia de la empatía y la solidaridad en situaciones de conflicto.\Tras la viralización del video y la ola de críticas, la empresa TransMilenio emitió un comunicado rechazando enérgicamente el comportamiento de las pasajeras. La compañía enfatizó que la riña contraviene las normativas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y reiteró su compromiso con la promoción de la tolerancia y el respeto dentro del sistema de transporte. TransMilenio también hizo un llamado a la prudencia, advirtiendo sobre los riesgos que implica este tipo de acciones, tanto para quienes las protagonizan como para los demás usuarios. La empresa informó que la Policía se encuentra reforzando la seguridad en las estaciones y paraderos autorizados de la ciudad. El incidente ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer la cultura de convivencia y el respeto mutuo en los espacios públicos, así como de implementar medidas para prevenir y gestionar este tipo de situaciones. El personal de TransMilenio trabaja constantemente para mejorar la experiencia de viaje de la comunidad y garantizar un ambiente seguro para todos los usuarios. La compañía continúa investigando los hechos para tomar las acciones correctivas necesarias y reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de los pasajeros





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