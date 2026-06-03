Riquelme anuncia a Haaland como fichaje estrella del Real Madrid

El candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, anunció que el delantero noruego Erling Haaland será uno de los fichajes estrella de su proyecto deportivo para el club blanco.

El candidato a la presidencia del Real Madrid , Enrique Riquelme , anunció que el delantero noruego Erling Haaland será uno de los fichajes estrella de su proyecto deportivo para el club blanco.

Riquelme, durante una entrevista en 'El Hormiguero', incluyó entre sus promesas electorales al jugador del Manchester City, una incorporación que se sumaría a la presencia de Raúl González como director deportivo y a la de Fernando Hierro al frente de la cantera madridista. Riquelme aseguró que Haaland tiene una cláusula que le permite venir al Real Madrid y que ya ha mantenido conversaciones con su agente para cerrar la operación.

También habló sobre el anuncio de Florentino Pérez, que dijo que José Mourinho será su entrenador en el caso de que gane las elecciones del Real Madrid. Riquelme considera que Mourinho no es el técnico que ahora necesita el club blanco y que tiene otro entrenador en mente.

Además, informó de que el viernes o el sábado le gustaría anunciar el nombre de su entrenador. Riquelme también se refirió a la situación del Real Madrid esta temporada y señaló que hubo 'demasiado ruido' que se habría apagado con más democracia y jerarquía dando autoridad a un entrenador, con un director deportivo y con 'capitanes que tienen que hacer de capitanes'





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