Risaloca revela que vive con fibromialgia y sigue con su carrera artística

El humorista Risaloca revela que vive con fibromialgia, una enfermedad crónica sin cura, y que sigue con su trabajo, su música y el fútbol.

El humorista y cantante Óscar Darío Monsalve Gutiérrez, conocido como Risaloca, confesó que padece fibromialgia, una afección crónica y de larga duración que causa dolor musculoesquelético generalizado en todo el cuerpo. Según el relato de Risaloca en conversación con EL COLOMBIANO, el diagnóstico llegó hace dos años, aunque él cree que el problema comenzó tras una depresión que sufrió después de la pandemia de covid-19 y de la muerte de su madre.

Pese a este problema de salud, Monsalve Gutiérrez sigue haciendo reír al público, creando música y presentándose en distintos escenarios de Antioquia y del país. El caso surge a partir de sus declaraciones a ese medio, en las que explicó cómo convive con una enfermedad que, según sus propias palabras, sabe que no tiene cura.

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Cómo se manifiesta la fibromialgia en Risaloca

La fibromialgia que padece Risaloca provoca dolores en distintas partes del cuerpo, como las plantas de los pies, los tobillos, las manos y las muñecas. Además de este dolor, la enfermedad puede generar fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo.

De acuerdo con la descripción de la enfermedad recogida en la noticia, la fibromialgia está estrechamente relacionada con factores emocionales, como los niveles elevados de estrés y los trastornos afectivos, así como con alteraciones neurológicas en el procesamiento del dolor. Este punto ayuda a entender por qué el humorista asocia el inicio de sus molestias con la depresión que atravesó tras la pandemia y el duelo por la muerte de su madre.

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Risaloca explicó que, durante mucho tiempo, muchas personas no sabían que vivía con esta condición, porque no la había hecho pública. Según indicó, procura llevar una vida normal y no dejar que el dolor le haga perder oportunidades de trabajo, de vida social o de compartir con los demás.

Decisiones médicas y postura frente al dolor

Risaloca decidió pedirles a los médicos que le retiraran los fármacos que le habían recetado. Según contó, los medicamentos que le enviaron eran muy fuertes y lo mantenían en un estado que él describió como de zombi, como si estuviera dopado.

El humorista y cantante manifestó que está dispuesto a seguir con sus actividades de manera normal. En su relato, afirmó que no se ha dejado vencer por el dolor y que ha procurado mantener su rutina de trabajo y su vida personal, aun cuando las molestias aparecen con frecuencia.

Risaloca también habló del apoyo de su familia. Según dijo, no fue fácil explicarles el dolor que sentía, porque solo él lo percibe. Sin embargo, sus familiares lo apoyaron y comprendieron la situación, algo que el humorista considera muy importante para él.

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Un mensaje para quienes viven con fibromialgia

La situación de Monsalve Gutiérrez representa, según la misma noticia, una oportunidad para mostrarles a otras personas con fibromialgia que no deben renunciar a sus sueños, a sus labores ni al deporte. La publicación recuerda que otras figuras también padecen esta enfermedad, entre ellas Lady Gaga, Morgan Freeman y la estrella de televisión Kyle Richards, quienes no han dejado de avanzar en sus proyectos en la música y el cine.

Risaloca sigue practicando fútbol. Explicó que intenta jugar, aunque después de hacerlo siente mucho dolor, pues sabe que no es el deporte más recomendable para quienes tienen fibromialgia. Actualmente no toma ningún medicamento para la enfermedad.

En el plano artístico, el humorista mantiene su actividad musical. En su canal de YouTube, Risaloca TV, tiene varias canciones parranderas que el público puede escuchar durante la temporada decembrina. Entre ellas está Cómo un picaflor, una canción de Raúl Santi que interpreta junto a su agrupación Guachafita.

Risaloca también mencionó que, aparte de su proyecto La Luciérnaga, participa en un programa de Teleantioquia tipo pódcast llamado Puebliando Entre Risas. En este espacio visitan los pueblos y conversan con los alcaldes sobre turismo, gastronomía y cultura, con el apoyo de Óscar Sánchez, director de Turismo de Antioquia.