Riyad Mahrez cumple el sueño de su hija al presentarle a Lionel Messi tras el Argentina-Argelia

El extremo argelino Riyad Mahrez aprovechó el encuentro entre Argentina y Argelia en el Mundial 2026 para que su hija, una gran fanática de Lionel Messi, cumpliera su mayor anhelo: conocer al astro argentino. Mahrez compartió en redes el emotivo momento, destacando la humildad y calidez de Messi al tratar a la niña, quien vivió con emoción intensa el encuentro. Para el jugador, la felicidad de su hija superó cualquier resultado deportivo.
El futbolista argelino Riyad Mahrez , quien milita en el Al-Ahli saudí, cumplió el sueño de su hija: conocer a Lionel Messi . Tras la derrota de Argelia ante Argentina (3-0) en el Mundial 2026 , Mahrez aprovechó el momento para acercarse al astro argentino junto a su pequeña hija, una gran admiradora de Messi.
El jugador relató en redes sociales cómo se desarrolló el encuentro, destacando la calidez y humildad del argentino. Según Mahrez, su hija había soñado durante años con este instante, viendo videos, usando camisetas e imaginando el momento una y otra vez. El padre explicó que, más allá del fútbol, ver la felicidad pura de su hija fue algo indescriptible. Messi detuvo lo que hacía, sonrió y prestó toda su atención a la niña, quien estaba nerviosa pero emocionada.
Mahrez subrayó que en ese instante no existían rivalidades ni selecciones, solo una niña frente a su ídolo. El argentino trató a la pequeña con amabilidad y respeto, gestos que el jugador argelino aseguró que su hija atesorará para siempre. Tras el encuentro, la niña no dejaba de repetir que había conocido a Messi, un recuerdo que para Mahrez superó cualquier resultado deportivo. El próximo lunes, Argelia jugará su segundo partido del Mundial against Jordania
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