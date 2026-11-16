Robert Pattinson es el nuevo James Bond, séptimo actor en el rol

Amazon y 007 confirman que Robert Pattinson reemplaza a Daniel Craig como James Bond. Estreno en 2028 bajo la dirección de Denis Villeneuve.

Este lunes, una publicación conjunta realizada por Amazon Studios, Amazon News y la compañía de producción 007 confirmó oficialmente que el actor británico Robert Pattinson será el próximo agente secreto James Bond. En un video breve difundido en redes sociales, el intérprete de 40 años emerge desde las sombras vistiendo el icónico esmoquin del MI6, acompañado de un texto que establece claramente: Identidad confirmada. Esta designación marca un hito histórico en la franquicia, situando a Pattinson como el séptimo actor en interpretar al espía legendario.

Detalles del Relevo y Cronograma

La nueva entrega cinematográfica, que se convertirá en la decimosexta de la saga oficial, está programada para su estreno en el año 2028. Por el momento, neither el título definitivo de la cinta ni la fecha exacta de lanzamiento han sido revelados públicamente por los estudios. El director encargado de guiar esta nueva visión es Denis Villeneuve, quien ya demostró su capacidad para manejar producciones de gran escala con su trabajo previo en la saga Dune. Este proyecto representa un cambio estructural significativo, ya que será la primera película producida bajo el control creativo exclusivo de los estudios de Amazon tras su adquisición de MGM, la matriz de la franquicia, y tras la salida de los productores tradicionales Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.

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Posiciones de los Interlocutores Clave

Robert Pattinson asume el relevo de Daniel Craig, quien encarnó al agente 007 de manera ininterrumpida desde el año 2006 hasta la conclusión de su trilogía. Durante los últimos meses, el rumor millonario involucró fuertemente a otros nombres del cine, como Callum Turner, conocido por Eternity, Josh O'Connor por Challengers, y Jack Lowden por Slow Horses. Sin embargo, la selección de Pattinson consolida una apuesta por un actor con un perfil artístico muy definido. La carrera del actor británico experimentó un despegue global masivo al interpretar al vampiro Edward Cullen en la saga de fantasía Crepúsculo en 2008, un papel que definió una generación pero que superó con creces gracias a sus posteriores trabajos.

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Impacto en la Industria y Próximos Pasos

La transición del poder creativo hacia Amazon y la dirección de Villeneuve sugiere un giro narrativo y estético en comparación con la era de Craig. Además de su futura aparición como James Bond, el repertorio de Pattinson incluye roles memorables como el de Bruce Wayne Batman en 2022 y Antínoo en La Odisea, película dirigida por Christopher Nolan. El público y la crítica aguardan con expectación cómo el nuevo director y el nuevo actor redefinirán al personaje más icónico del cine de espionaje. El estreno en 2028 marcará el inicio de una nueva era para la propiedad intelectual, bajo la supervisión directa de uno de los estudios con mayor presupuesto y alcance tecnológico de la industria actual.