El actor Robert Pattinson reemplaza a Daniel Craig como James Bond, cerrando un año 2026 productivo. Descubre los detalles de su carrera y las reacciones.

El estudio de cine ha confirmado oficialmente que Robert Pattinson es el nuevo James Bond. Este anuncio ha generado una intensa reacción inmediata en la industria del entretenimiento y entre los aficionados al cine en todo el mundo. La noticia cierra un ciclo significativo en la franquicia de espionaje.

Escena de Crepúsculo como profecía

En las redes sociales, los seguidores del actor británico han vinculado una escena específica de la película Crepúsculo con este nuevo nombramiento. La referencia apunta a un momento de hace casi veinte años en la franquicia. Pattinson, de 40 años y nacido en Londres, alcanzó la fama mundial interpretando a Edward Cullen en la saga.

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La escena mencionada ocurre en el estacionamiento del Instituto de Forks. Los amigos de Bella Swan, interpretada por Kristen Stewart, distribuyen volantes para el baile de graduación. Jessica Stanley, interpretada por Anna Kendrick, lee la publicidad y pregunta por Montecarlo como tema.

Erick Yorkie, interpretado por Justin Chon, responde mencionando apuestas, esmóquines y James Bond. Las cámaras enfocan a Edward Cullen junto a Bella Swan en su primera aparición pública como pareja. Este detalle ha sido calificado por los fans como una predicción inusual.

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Carrera destacada del actor

La elección de Pattinson marca un punto culminante en su trayectoria cinematográfica. Su interpretación de Bruce Wayne en The Batman ofreció una versión más joven y oscura del héroe de Ciudad Gótica. También protagonizó Good Time, interpretando a Connie Nikas, un ladrón de bancos desesperado en Nueva York.

En el año 2020, participó en el thriller de espionaje y ciencia ficción Tenet. Su personaje se llamaba Neil y era parte fundamental de la trama. Estas obras demuestran su versatilidad más allá del género de fantasía juvenil.

Cierre del año 2026 para Pattinson

Su selección como el nuevo agente 007 representa el cierre de un año 2026 exitoso. Completó su filmación en Primetime, donde interpretó a Chris Hansen. Este papel retrata a un periodista famoso por tender trampas a depredadores sexuales en su programa televisivo.

Además, se incluyó en La Odisea del director Christopher Nolan. En esta cinta, Pattinson representó a Antínoo, el principal pretendiente de Penélope. Este papel añade peso a su currículum reciente.

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Reemplazo de Daniel Craig

La elección de Pattinson implica el reemplazo oficial de Daniel Craig en el papel. Craig fue la cara de la franquicia durante muchos años. Este cambio genera debates sobre la evolución del personaje.

Idris Elba ya había revivido debates anteriores sobre un James Bond más progresista. Su comentario mencionó que no aceptarían a un hombre negro como Bond. La industria sigue analizando el impacto de esta nueva etapa en la saga de espionaje.