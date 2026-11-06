Robo a capilla rural de Entrerríos: se llevaron imágenes religiosas y un bafle

Delincuentes hurtaron imágenes religiosas y un bafle de la capilla de la vereda El Zancudo, en Entrerríos, Antioquia, en medio de robos a iglesias del Norte antioqueño.

Una capilla de la vereda El Zancudo, en la zona rural del municipio de Entrerríos, Antioquia, fue víctima de un robo a iglesias el pasado miércoles. Varios delincuentes ingresaron al templo, ubicado dentro de la escuela de la zona, y se llevaron imágenes religiosas y el bafle que amplifica el sonido durante las eucaristías, según informó el alcalde del municipio, Julio César Lopera.

El hurto ocurre en medio de una serie de casos en templos del Norte antioqueño. El alcalde Lopera afirmó que la administración municipal se levantó con una gran preocupación, pues la situación se venía presentando en municipios vecinos y ahora llegó a su territorio.

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Detalles del robo en la capilla de El Zancudo

El robo en la capilla de la vereda El Zancudo afectó los elementos más valiosos de este pequeño espacio religioso. Según el alcalde Julio César Lopera, los delincuentes se llevaron las imágenes religiosas y las figuras de las estaciones del viacrucis.

Además del material religioso, los responsables se llevaron el bafle, lo que dejó sin sonido a la parroquia. Para la comunidad rural, el equipo de audio es indispensable durante las celebraciones de la eucaristía.

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Para intentar recuperar los elementos, el alcalde Lopera pidió a la comunidad que, si tiene información sobre quiénes estarían detrás del hurto, la informe a las autoridades. El objetivo es dar con el paradero de los responsables y de los objetos robados.

Hurtos recientes en Belmira, San Pedro y Santa Rosa

El caso de Entrerríos se suma a robos ocurridos durante el último mes en iglesias de Belmira, San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos. El más reciente se registró el pasado fin de semana en Belmira.

En el templo de la vereda San Jacinto, en la ruralidad de Belmira, los delincuentes forzaron la puerta de seguridad. Allí se robaron una imagen de Jesucristo, una imagen de San Jacinto, elementos del sagrario del Santísimo Sacramento y un bafle de gran tamaño.

Según el alcalde de Entrerríos, los cuatro hurtos tendrían el mismo esquema delictivo y se estarían llevando elementos similares. Por esta razón, las autoridades avanzan en la investigación para establecer si se trataría de una estructura dedicada al hurto de elementos religiosos en esta parte del departamento.

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Preocupación de feligreses y próximos pasos

Entre los feligreses crece la preocupación por los robos a templos. El alcalde Julio César Lopera señaló que, en los días de Halloween, no logran comprender qué podrían estar haciendo los delincuentes con estos elementos religiosos.

Lopera aseguró que la administración está al tanto de las investigaciones, que se adelantan de la mano con las demás autoridades. Las autoridades municipales y religiosas pidieron a los responsables respetar estos espacios, mientras se espera que se pueda proceder penalmente contra ellos.

El fenómeno se viene agudizando en los últimos años. Según la Policía Nacional, en Antioquia se presentaron 17 robos a iglesias y centros religiosos durante 2024 y otros 13 casos en 2025. Mientras avanzan las pesquisas, la comunidad de El Zancudo espera la recuperación de sus imágenes y del bafle.