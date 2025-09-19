Robo en escuela de Cabrera: 38 estudiantes afectados y un llamado a la solidaridad

Delincuentes roban equipos electrónicos en una escuela de Cabrera, Cundinamarca, dejando a los estudiantes desconsolados. La comunidad se une para pedir ayuda y recuperar los implementos perdidos.

El ambiente en la escuela del municipio de Cabrera , Cundinamarca, es de profunda tristeza y desolación. 38 estudiantes se encuentran desconsolados tras el reciente robo perpetrado en la institución. Los delincuentes ingresaron a la escuela durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, sustrayendo una considerable cantidad de equipos electrónicos que eran fundamentales para el proceso educativo de los niños.

Según relata Estefanía Murillo, madre de uno de los estudiantes afectados, la pérdida es significativa: “Eran 27 computadoras, un televisor de plasma grande, impresoras y tablets”. El impacto del robo se extiende más allá de la pérdida material; los ladrones también se llevaron el dinero en efectivo que los niños habían ahorrado desde principios de año con la ilusión de jugar al amigo secreto en la celebración de amor y amistad. Este acto delictivo ha dejado una huella profunda en la comunidad educativa, generando frustración y preocupación entre padres, estudiantes y docentes. La escuela rural se ve privada de herramientas esenciales para el aprendizaje, afectando directamente el desarrollo académico de los estudiantes y limitando su acceso a conocimientos clave en áreas como idiomas, matemáticas y tecnología. La comunidad educativa, unida en el dolor y la indignación, clama por justicia y por la pronta recuperación de los equipos robados.\Ante la gravedad de la situación, padres de familia y el cuerpo docente han hecho un llamado urgente a las autoridades competentes. El objetivo principal es recuperar, al menos, las computadoras, elementos cruciales para el aprendizaje de los estudiantes en diversas materias. Los niños utilizaban estos equipos para explorar idiomas, sumergirse en el mundo de la robótica y adquirir conocimientos en tecnología, herramientas vitales para su desarrollo integral. La información preliminar de las autoridades indica que los delincuentes ingresaron a la escuela a través del techo, aprovechando la ausencia de personas en el lugar. El impacto emocional en los estudiantes es evidente. Una de las estudiantes compartió su tristeza a Noticias RCN, relatando la desilusión al descubrir el robo: “Lloramos porque era un trabajo que a nosotros nos gustaba. Aprender sobre idiomas, robótica, etc”. La preocupación se extiende a las familias, como lo demuestra el testimonio de otra madre: “Mi bebé me pregunta ¿ahora qué vamos a hacer mamita, si ya no tenemos los computadores y el televisor en el que mi profe me ponía videos para aprender sobre muchas cosas?”.\El subteniente Rafael Galvis Viera, comandante de la Policía de Cabrera, ha hecho un llamado a la ciudadanía para que colabore con cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos y capturar a los responsables. Además, el alcalde de Cabrera, Enyer Camilo Sánchez, ha anunciado una recompensa para quien proporcione información valiosa que conduzca a la identificación y captura de los delincuentes, reflejando el compromiso de la administración local en la búsqueda de justicia. Los estudiantes, conmovidos por la situación, también han alzado su voz. Con la esperanza de seguir aprendiendo y de dejar un legado positivo para las futuras generaciones, han hecho un conmovedor llamado a la solidaridad: “Por favor, ayúdennos a donar computadoras, un televisor, tablets e impresora para los estudiantes que vienen después de nosotros y, en lo posible, a nosotros también”. Este mensaje refleja la resiliencia de los niños y su deseo de continuar su formación académica, incluso ante la adversidad. El robo en la escuela de Cabrera se convierte en un llamado de atención sobre la importancia de proteger la educación y garantizar el acceso a las herramientas necesarias para el desarrollo de los estudiantes. La comunidad espera con ansias la respuesta de las autoridades y confía en que pronto se hará justicia





