Robo en Teusaquillo: Delincuentes usaron el cuento del dron perdido para sustraer joyas por 60 millones

Una mujer adulta mayor en Teusaquillo, Bogotá, fue engañada por dos hombres que fingieron buscar un dron caído en su casa. Mientras uno distractaba con una actuación que involucraba a una persona con síndrome de Down, el otro registraba la vivienda y robaba exclusivamente joyas valoradas en 60 millones de pesos. El modus operandi sugiere un reconocimiento previo del hogar.

El viernes 12 de junio, en el barrio Teusaquillo de Bogotá , una familia fue víctima de un elaborado robo ejecutado por dos personas que utilizaron la excusa de un dron perdido para acceder a una vivienda y sustraer joyas valoradas en aproximadamente 60 millones de pesos.

La víctima principal, una mujer adulta mayor que se encontraba sola en la casa, fue abordada por dos hombres que insistían en que un artefacto aéreo había caído dentro de su propiedad. Uno de los individuos, que aparentaba tener síndrome de Down, se mostraba agitado y lloroso, mientras que el otro, de alrededor de 30 años, actuaba como su acompañante y se presentó como familiar.

La mujer, tras cierta insistencia y impresionada por el fuerte perfume del acompañante, finalmente accedió a abrir la puerta y permitirles la entrada. Una vez dentro, los delincuentes mantuvieron la ficción del dron. El hombre con síndrome de Down señaló un lugar específico, como un canal, afirmando que el aparato estaba allí, mientras que el otro solicitaba una escalera para supuestamente recuperarlo.

Durante este tiempo, el acompañante aprovechó para moverse libremente por la vivienda, revisando habitaciones, abriendo cajones y buscando escondites donde normalmente se guardan objetos de valor. La dueña de casa, distraída por la puesta en escena, no notó las acciones del segundo individuo.

Según el relato posterior de la familia, los responsables mostraron un interés exclusivo en joyas de oro y piezas de alta joyería, ignorando dinero en efectivo, tarjetas de crédito y otros objetos de valor que también se encontraban en el lugar. Las pérdidas se estimaron en cerca de 60 millones de pesos. La metodología del robo sugiere un plan premeditado que incluyó una fase de reconocimiento previo.

La víctima, identificada como Marcela para proteger su identidad, señaló que su madre, quien vivía en la casa, estaba sola ese día, circunstancia que los atacantes parecían conocer. Los hombres llegaron a la vivienda y tocaron el timbre en repetidas ocasiones, y cuando la mujer se asomó, le explicaron que no podían oírla bien porque no tenía sus audífonos puestos, un detalle que podría indicar que observaron desde afuera.

La permanencia en el interior del hogar fue prolongada lo suficiente para permitir un registro minucioso. Al retirarse, la excusa final fue que ya habían recogido el dron y vivían cerca. La adulta mayor no sospechó nada hasta que su familia regresó al mediodía y descubrió cajones forzados, empaques rotos y la ausencia de las joyas.

También hallaron objetos tirados que, según su apreciación, podrían haber sido de baja calidad o falsificaciones, lo que indica que los ladrones discriminaban según el valor del material. Este caso evidencia una modalidad delictiva que se vale de la empatía y la distracción, usando a una persona con discapacidad como señuelo para cometer robos en hogares





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