Robo masivo en la Pontificia Universidad Javeriana vulnera seguridad estudiantil

Delincuentes sustrajeron equipos tecnológicos y efectivo de las vestimentas femeninas en la Javeriana de Bogotá. Las pérdidas superan los 60 millones de pesos y se cuestiona la vigilancia nocturna.

Un grave incidente de seguridad puso en jaque la tranquilidad de la comunidad estudiantil en Bogotá al despojar a al menos diez jóvenes de sus pertenencias de alto valor dentro de las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana. El robo ocurrió durante la jornada deportiva del miércoles 4 de noviembre, cerca de las 7:00 p.m., cuando las alumnas retornaban de una práctica de fútbol a los camerinos del área deportiva.

Detalles del hurto en las vestimentas universitarias

Las estudiantes del equipo de fútbol de la Facultad de Relaciones Internacionales descubrieron la allanamiento al llegar a sus casilleros, hallando sus maletas abiertas y saqueadas con total impunidad. Los delincuentes lograron sustraer una amplia variedad de artículos personales, incluyendo computadores portátiles MacBook, teléfonos inteligentes iPhone 15 y otros dispositivos móviles, tabletas iPad, además de joyas y dinero en efectivo.

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El valor total de los perjuicios económicos supera los 60 millones de pesos colombianos, lo que ha generado indignación entre los afectados quienes denuncian la pérdida de sus herramientas de estudio y entretenimiento. Las víctimas confirmaron que no presenciaron movimientos sospechosos de las personas que circulaban por el sector justo antes del crimen, lo que sugiere una operación calculada.

Críticas a la seguridad y protocolos de acceso

La magnitud del robo reveló vulnerabilidades significativas en los esquemas de protección nocturna del campus, ya que las alumnas señalaron que el personal de seguridad no exigía carnés universitarios para verificar la identidad de quienes ingresaban o circulaban por la zona deportiva. Aunque existía personal de vigilancia en distintos puntos de la institución, este no logró detectar ni prevenir la entrada de los ladrones a los camerinos de mujeres.

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Tras difundir los hechos en redes sociales y ser recogidos por el programa de noticias El Ojo de la Noche, la comunidad académica exigió respuestas concretas sobre cómo se garantizó el acceso a un área restringida. Las estudiantes cuestionaron la efectividad de los controles vigentes, argumentando que la presencia física de los guardias no fue suficiente para disuadir el delito ni proteger sus bienes.

Respuesta institucional y acciones judiciales

Ante la gravedad de los hechos, efectivos de la Policía Nacional acudieron a la sede académica para iniciar las investigaciones preliminares y recabar pruebas para identificar a los autores materiales del hurto. La autoridad judicial busca establecer la ruta de escape utilizada por los ladrones y analizar las fallas operativas que permitieron la penetración a las instalaciones sin ser detectados.

La Pontificia Universidad Javeriana emitió un comunicado oficial expresando su pesar por los acontecimientos y reafirmando que el bienestar de la comunidad educativa es su prioridad absoluta. La institución anunció que interpondrá la denuncia correspondiente, activará las pólizas de seguro para indemnizar a las víctimas y colaborará plenamente con las autoridades judiciales para esclarecer la verdad.

Medidas correctivas y atención a damnificados

Para mitigar el impacto en las estudiantes afectadas, la directiva universitaria dispuso el canal de atención directo del Director de Recursos Físicos, Luis Felipe Zuluaga (lfzuluaga@javeriana.edu.co). Este punto de contacto tiene como objetivo brindar apoyo inmediato y gestionar las reclamaciones aseguradoras de manera ágil, evitando trámites burocráticos excesivos.

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Asimismo, la universidad comprometió revisar y reforzar los protocolos de acceso a los escenarios deportivos y áreas comunes para prevenir incidentes similares en el futuro. Se espera que esta revisión incluya un mejor control de identidad en las horas nocturnas y una mayor coordinación con los cuerpos de seguridad para garantizar la integridad física y patrimonial de los estudiantes.