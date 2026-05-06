Rock al Parque 2026: Una celebración de 30 años que trasciende el escenario

El festival Rock al Parque celebra sus 30 años con una estrategia que combina memoria, innovación y apoyo a la escena local, consolidándose como un evento cultural emblemático de Bogotá.

El Distrito de Bogotá ha diseñado una estrategia integral que va más allá de los tres días de conciertos del Rock al Parque 2026. El objetivo es doble: rendir homenaje a la memoria de un evento que ha moldeado la identidad cultural de la capital y, al mismo tiempo, abrir espacios para las nuevas corrientes musicales que mantienen vivo el género.

La programación de esta edición incluye actividades descentralizadas que llevarán el espíritu del festival a diversos barrios y escenarios emblemáticos, como La Media Torta, donde se realizarán exposiciones fotográficas en la Red de Bibliotecas Públicas, obra del artista Maquiamelo, que servirá como un monumento vivo al festival. La directora de Idartes destacó que celebrar los 30 años del Rock al Parque no es solo mirar al pasado, sino reconocer cómo este evento ha contribuido a forjar la identidad contemporánea de Bogotá.

La apuesta también tiene un componente económico y artístico, ya que este año se otorgarán estímulos históricos para bandas locales, incluyendo becas de hasta 150 millones de pesos para agrupaciones con larga trayectoria que han crecido junto al festival. Aunque los nombres de los invitados internacionales aún se mantienen en secreto, como es tradición, se rumora que la curaduría buscará un diálogo generacional, con el regreso de bandas legendarias que marcaron las primeras ediciones y la presencia de artistas que hoy lideran las listas de streaming y el circuito independiente.

Además, el festival no solo se centrará en los conciertos, sino que reforzará sus espacios de experiencias, como los testimonios de los asistentes, que quedarán registrados en el archivo histórico del evento. Rock al Parque 2026 se perfila como el evento cultural del año, no solo como un concierto, sino como un testimonio de una ciudad que, a pesar de los cambios, sigue encontrando en el rock un lenguaje común para la convivencia, la diversidad y, por supuesto, la descarga de energía pura.

La organización también anunció que se mantendrá la tradición de ofrecer una selección de contenidos de Noticias, Deportes y Entretenimiento de Colombia para los asistentes





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