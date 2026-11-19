El 19 de noviembre de 2026, Rockstar Games reveló los rostros de GTA VI. Dylan Rourke y Manni L. Perez interpretan a Jason y Lucia en el estreno del título más esperado.

El 19 de noviembre de 2026, la larga espera del público global llegó a su fin con el lanzamiento oficial de Grand Theft Auto VI. En esta fecha clave, Rockstar Games confirmó definitivamente las identidades de los protagonistas del videojuego, cerrando años de estrictos acuerdos de confidencialidad. La industria del entretenimiento ya podía conocer los rostros que darán vida a los personajes principales en Leonida.

Los créditos oficiales y el estreno del título establecieron a Dylan Rourke como Jason Duval y a Manni L. Perez como Lucia Caminos. Esta revelación se consolidó mediante tres movimientos estratégicos durante la semana del debut. El 17 de noviembre, The Game Awards incluyó a Manni L. Perez entre los nominados a Mejor Interpretación por Grand Theft Auto VI, un día antes de que la edición neerlandesa de IGN citara a Dylan Rourke como Jason en su análisis previo.

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Revelación de protagonistas y créditos oficiales

La confirmación final se produjo el mismo día del lanzamiento, donde los créditos de Rockstar Games fijaron a ambos actores al frente del reparto principal. Victoria Lee, la doble de acción de Lucia Caminos, compartió una fotografía en Nueva York junto a los dos actores frente a un cartel del juego. Esta imagen sirvió como el cierre visual de un periodo marcado por el secretismo profesional y la anticipación de millones de jugadores.

La estructura de información alrededor del elenco permitió que las dudas se disiparan gradualmente. Desde las nominaciones en premios importantes hasta los análisis de prensa especializada, cada pieza encajó para presentar a los actores detrás de las voces y movimientos de los personajes. Rockstar Games mantuvo su postura de proteger la integridad narrativa hasta el momento exacto del lanzamiento global.

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Trayectoria profesional de Dylan Rourke

Dylan Rourke, nacido en Nueva York el 2 de octubre de 1992, mide 1,88 metros y ejerce como actor, guionista y productor. Su formación en actuación dramática incluyó maestros como Larry Moss y Anthony Meindl, además de entrenamiento en improvisación y comedia de sketches en The Groundlings, The Second City y Upright Citizens Brigade. Su experiencia teatrica incluye montajes como La gaviota, Down the Road y Bang, Bang You're Dead.

En 2019, interpretó a Happy Loman en la producción por el 70.º aniversario de La muerte de un viajante. Grand Theft Auto VI marca su estreno en los videojuegos y representa el mayor proyecto de su carrera. En televisión, tuvo un papel recurrente como Mike Costa en siete episodios de In the Vault entre 2017 y 2022, y como el paramédico Todd Youngblood en tres capítulos de Station 19 entre 2019 y 2020.

Manni L. Perez y su conexión previa con Rockstar

Manni L. Perez nació en Nueva York el 7 de septiembre de 1992 y tiene ascendencia puertorriqueña y dominicana. Creció en una comunidad rural a unas tres horas de la ciudad de Nueva York en un hogar de clase media-baja. Comenzó en la danza del vientre mientras estudiaba en SUNY Orange, donde un profesor la animó a dedicarse a la actuación. Combina esa trayectoria con halterofilia, artes marciales mixtas, Muay Thai, jiu-jitsu brasileño y trabajo de acrobacias.

A diferencia de Rourke, Perez ya había trabajado con Rockstar Games al prestar su voz como Clubber #2 en Grand Theft Auto V. También participó como dos crupieres de blackjack en la actualización The Diamond Casino & Resort de GTA Online en 2019. En televisión actuó en Law & Order: Special Victims Unit, Chicago P.D., The Blacklist, Marvel's Jessica Jones, Blindspot, East New York y She's Gotta Have It. En cine participó en Fire Island y Dora.

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Reacciones tras años de secretismo

Durante meses, Manni L. Perez esquivó las preguntas de sus seguidores en transmisiones en vivo de Instagram sobre si era Lucia sin romper su contrato. El 19 de noviembre de 2026, ambos actualizaron sus biografías de Instagram y publicaron un mensaje conjunto. Definieron a los desarrolladores de Rockstar como "los artesanos más trabajadores y hábiles que ofrece la creación de videojuegos" y agradecieron haber colaborado en el proyecto durante años.

En su cuenta personal, Dylan Rourke escribió a los jugadores: "Nos vemos en Leonida", destacando el trabajo y la resistencia del estudio. Victoria Lee celebró el fin de años de silencio al describir a Rourke y Perez como "seres humanos verdaderamente increíbles por dentro y por fuera, con muchísimo talento y corazón". Estos mensajes cerraron oficialmente la fase de misterio que envolvió a la producción del título.