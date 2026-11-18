El estudio de videojuegos defiende en Escocia los despidos de octubre de 2025 por filtraciones de GTA VI, mientras el sindicato IWGB exige readmisión por represalias.

Rockstar Games negó rotundamente en el tribunal de Glasgow que los despidos de veinte semanas atrás hayan sido una represalia por la actividad sindical de sus trabajadores. Durante la última jornada del juicio celebrado en Escocia, la compañía defendió la legalidad de la decisión de extinguir las contrataciones de veintitrés antiguos empleados en octubre de dos mil veinticinco, argumentando que estos actuaron de mala fe al revelar secretos corporativos. La defensa jurídica de la multinacional sostuvo que las acciones de los demandantes vulneraron graves protocolos de seguridad y confidencialidad, constituyendo una causa justa para la separación laboral sin necesidad de considerar el contexto sindical.

El mecanismo de los despidos en Escocia

La acusación principal de Rockstar Games recae en la divulgación de información confidencial relacionada con el lanzamiento del esperado sexto título de Grand Theft Auto, conocido popularmente como GTA VI. Los abogados de la empresa, liderados por Thomas Cordrey, explicaron al tribunal que los empleados afectados compartieron detalles sensibles en un grupo de conversación de la plataforma Discord. Esta plataforma, que el sindicato IWGB califica como un espacio neutral de intercambio laboral, fue utilizada por los trabajadores para discutir asuntos internos de la compañía. Según la defensa, esta conducta en línea degradó la imagen de los superiores y rompió la confianza necesaria para mantener la relación laboral vigente.

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Posiciones del sindicato IWGB y los acusados

Por otro lado, los veintitrés formerios empleados, representados por John Hendy, sostienen que el despido fue un acto de represalia directa y calculada contra su organización sindical. Los abogados de los demandantes argumentan que el detonante real de la medida drástica fue el inminente reconocimiento oficial del sindicato IWGB dentro de la estructura empresarial. Este reconocimiento se acercaba a superar el umbral del diez por ciento de afiliación requerido, lo que habría obligado a Rockstar Games a entablar negociaciones colectivas obligatorias sobre salarios, horarios y vacaciones. John Hendy afirmó que la compañía estaba profundamente preocupada por perder la capacidad de decidir unilateralmente estas condiciones laborales clave.

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Impacto en el mercado y próximos pasos

El contexto de este conflicto laboral se superpone con el lanzamiento comercial del videojuego GTA VI, que ingresó al mercado en el Reino Unido y varios países el jueves de esta semana. Con un impacto financiero inicial de mil cuatrocientos cincuenta millones de dólares en dólares estadounidenses, la sexta entrega de la franquicia se perfila como el videojuego más exitoso de la historia moderna. La empresa argumenta que la protección de la propiedad intelectual y los secretos comerciales de este producto estrella son vitales para su éxito. Sin embargo, el sindicato IWGB reclama que el tribunal de Glasgow fallé sobre el caso en los próximos meses, exigiendo la readmisión inmediata de los trabajadores o el pago de indemnizaciones completas.

El juicio continúa trazando una línea divisoria en las relaciones laborales del sector tecnológico y de videojuegos, donde la confidencialidad choca con los derechos de asociación sindical. La decisión final del tribunal determinará si las acciones de los empleados constituyen una violación grave de la confianza o una persecución injustificada por ejercer derechos laborales fundamentales.