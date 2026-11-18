Rockstar Games enfrenta una demanda en Escocia por despidos de 23 empleados. La empresa alega filtraciones de datos del GTA 6, mientras los trabajadores demandan su readmisión.

Rockstar Games ha negado enérgicamente en las últimas audiencias de un juicio en Escocia haber despedir a sus empleados debido a su actividad sindical. La multinacional de videojuegos afirmó que las terminaciones contractuales se debieron exclusivamente a la divulgación de información confidencial sobre el próximo título Grand Theft Auto 6. Este desacuerdo legal involucra a 23 antiguos trabajadores de tres sucursales de la empresa que impugnaron sus despidos ordenados en octubre de 2025.

Defensa Legal Sobre Filtraciones de GTA 6

Thomas Cordrey, abogado que representa al gigante de los videojuegos, declaró ante el tribunal de Glasgow que la afiliación sindical de los despedidos no tuvo ninguna relación con la decisión. Según la defensa corporativa, la medida se tomó por la conducta en línea de los trabajadores, específicamente por denigrar a sus superiores. La empresa acusa a los ex empleados de compartir datos estratégicos confidenciales dentro de un grupo de conversación en la plataforma Discord.

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Rockstar Games sostiene que el grupo de Discord era utilizado para propagar información privada sobre la sexta entrega de su franquicia más famosa. Sin embargo, el sindicato que representa a los trabajadores presenta esta plataforma como un espacio legítimo para el intercambio de ideas sindicales. La defensa de la empresa insiste en que estas acciones justifican el cese laboral independientemente de cualquier afiliación gremial.

Argumentos del Sindicato IWGB y Representantes

El sindicato IWGB sostiene que los trabajadores fueron objeto de represalias directas por su actividad sindical y despedidos de manera ilegal. Los abogados de los demandantes consideran que el detonante real de los despidos fue el anuncio de que el sindicato se acercaba al umbral del 10% de afiliados requerido para solicitar su reconocimiento oficial dentro de la empresa. John Hendy, representante de los exempleados ante el tribunal, afirmó que la compañía estaba preocupada por obtener dicho reconocimiento.

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Hendy explicó que el reconocimiento sindical habría obligado a Rockstar Games a entablar una negociación colectiva sobre salarios, horarios y vacaciones. Para la empresa, la coincidencia entre la campaña de afiliación y los despidos fue fortuita. No obstante, los representantes legales de los trabajadores argumentan que no se siguió ningún procedimiento disciplinario formal ni se les concedió derecho de recurso antes de la terminación de sus contratos.

Impacto del Juicio y Contexto del Lanzamiento del GTA 6

El conflicto laboral se desarrolla en un momento crucial para la compañía, ya que el juego esperado desde hace 13 años está programado para salir a la venta este jueves en el Reino Unido y en varios países. El título ha generado un fenómeno global que ya factura 1.450 millones de dólares y apunta a ser el videojuego más exitoso de la historia. Esta espera de una década intensifica la presión sobre la reputación de la desarrolladora mientras enfrenta esta disputa legal.

El sindicato IWGB reclama que los 23 trabajadores sean readmitidos en sus puestos o que reciban la indemnización correspondiente por los daños sufridos. La organización espera que el tribunal emita un fallo definitivo sobre el caso como muy tarde dentro de unos meses. Este resultado podría establecer un precedente importante sobre los derechos de los empleados en la industria tecnológica y el manejo de la discrecionalidad empresarial frente a la organización sindical.