La banda sonora oficial de Grand Theft Auto VI incluye 34 canciones con estrellas como Dua Lipa, Lana del Rey y Kali Uchis, producida por Rockstar Games y Atlantic Records.

Rockstar Games, el estudio distribuidor responsable del desarrollo, lanzó la sexta entrega de su saga emblemática junto con la presentación oficial de Grand Theft Auto VI: The Album. Esta banda sonora integral consta de 34 canciones y fue producida en colaboración con Atlantic Records para definir la atmósfera auditiva del próximo título. El disco reúne a una selección diversa de artistas internacionales que abarcan múltiples géneros musicales.

Producción y artistas internacionales destacados

La lista de intérpretes incluye grandes nombres de la música pop como Dua Lipa, Zara Larsson, Rose Gray, Lana del Rey y Camila Cabello. Además, el álbum incorpora elementos del género urbano con la participación de Travis Scott y Cardi B. También se integra la escena electrónica a través de la banda Justice, garantizando una experiencia sonora amplia y variada para los jugadores.

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Un aporte especial lo proporciona el mítico guitarrista de Rolling Stones, Keith Richards. La producción busca capturar la esencia cultural del juego mediante esta fusión de estilos y la inclusión de voces reconocidas mundialmente, estableciendo un estándar de calidad en las bandas sonoras de videojuegos recientes.

Presencia significativa de artistas latinos

Una parte sobresaliente de la colaboración es la música latina, que cuenta con la presencia de Kali Uchis, una estadounidense con raíces colombianas. El álbum también incluye a los puertorriqueños Rauw Alejandro y Jhayco, así como a la banda mexicana Fuerza Regida. La venezuelana Arca y el estadounidense de padres mexicanos, Omar Apollo, completan esta representación cultural diversa.

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Estos artistas aportan su estilo único a temas específicos, reflejando la diversidad demográfica y cultural que caracteriza a los entornos urbanos simulados en el juego. La inclusión de voces latinoamericanas destaca el esfuerzo de Rockstar Games por crear un sonido auténtico y global.

Calendario de lanzamientos y filtraciones

Una parte del álbum se presentó inicialmente el 17 de septiembre, marcando el inicio de la promoción oficial. Posteriormente, el 10 de noviembre, una de las canciones formó parte de la presentación para la precarga digital del juego. Para el 14 de noviembre, se habían filtrado 24 de las 34 canciones del álbum oficial, generando expectación entre la comunidad de jugadores.

Emisoras de radio y expansión sonora

Además del álbum principal, Grand Theft Auto VI contará con varias estaciones de radio que difundirán todo tipo de música. Esta programación abarcará géneros que van desde el rock, hip hop y electrónica hasta salsa y reguetón. La inclusión de varios colombianos en estas emisoras añade un toque local específico a la experiencia auditiva del juego.

El juego ha recibido una de las mejores calificaciones de la historia en su fase de promoción. La estructura sonora compleja y la colaboración con artistas de primer nivel refuerzan el posicionamiento de la franquicia como un líder en la industria del entretenimiento interactivo.