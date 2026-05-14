Rodallega no aparece en la prelista de 55 para el Mundial 2026, generando polémica

El delantero de Independiente Santa Fe, Rodallega, no apareció en la prelista oficial de 55 jugadores que Néstor Lorenzo entregó para el Mundial 2026, pese a su gran momento con el equipo cardenal y su rendimiento goleador. La ausencia de Rodallega generó preocupación entre los hinchas y seguidores de Santa Fe y de la Selección Colombia, quienes cuestionaron el criterio de Lorenzo para elegir qué nombres del rentado local podían entrar en el radar mundialista y cuáles quedaban completamente por fuera.

El delantero de Independiente Santa Fe , Rodallega , no apareció en la prelista oficial de 55 jugadores que Néstor Lorenzo entregó para el Mundial 2026 , pese a su gran momento con el equipo cardenal y su rendimiento goleador .

La discusión se encendió porque su ausencia generó preocupación entre los hinchas y seguidores de Santa Fe y de la Selección Colombia, quienes cuestionaron el criterio de Lorenzo para elegir qué nombres del rentado local podían entrar en el radar mundialista y cuáles quedaban completamente por fuera. La molestia de algunos usuarios también tuvo que ver con el momento exacto de la publicación, ya que Rodallega venía de destilar magia ante América de Cali y demostrar su liderazgo y experiencia en la clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay





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