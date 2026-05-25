Rodallega vive una 'pena maxima': 'Yo a Junior no lo habia visto hacer marca hombre a hombre con otro equipo, solo con Santa Fe' Homicidio en Nuevo Milenio y entrega de predio en Valledupar

El delantero de la selección española, Rodrigo Rodallega, ha vivido una 'pena maxima' al no haber visto a Junior Rodríguez hacer marca hombre a hombre con otro equipo, solo con Santa Fe. Además, en Nuevo Milenio se ha registrado un homicidio y en Valledupar, la AN ha entregado 466 hectares de predio ligado al paramilitarismo a familias campesinas.

Rodallega vive una 'pena maxima': 'Yo a Junior no lo habia visto hacer marca hombre a hombre con otro equipo, solo con Santa Fe' El homicidio se registro en la manzana N casa 312 de la invasion Nuevo Milenio.

El agresor fue capturado por la Policia Nacional. Las autoridades revelaron que la victima respondia al nombre de Darwin Daniel Arcon Marquez, de 17 anos de edad. ANT hace entrega de 466 hectares de predio ligado al paramilitarismo a familias campesinas en Valledupar Los hechos habrian sucedido durante una rina, en la cual el presunto agresor le habria cortado uno de sus brazos y propinado mas delo trasladaron hasta la Unidad de Reaccion Inmediata (URI





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