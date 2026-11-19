El técnico argentino busca liderar a Boca Juniors hacia su primer título regional desde 2008. Conoce la trayectoria de Arruabarrena en esta clave definición.

El exjugador y actual técnico de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, lidera la preparación del equipo para la disputa de la final de la Copa Sudamericana. Este sábado, el conjunto xeneize se medirá ante el Atlético Mineiro en Barranquilla con el objetivo de conquistar su primer título regional desde el año 2008. Arruabarrena, quien cumple 51 años, ha sido el artífice de una temporada destacada que incluye la obtención del título de la Tabla Anual de la liga argentina.

El Vasco lidera al Xeneize en la final de Barranquilla

Rodolfo Arruabarrena regresa a la banca del club de la Calle Vuelta de Ólbano para dirigir la máxima definición continental. El técnico, conocido cariñosamente como "El Vasco" debido a la complejidad de pronunciar su apellido, tiene una profunda conexión histórica con la entidad. Su segunda etapa como director técnico comenzó después de un contacto del presidente del club, quien buscaba resultados inmediatos para reactivar la historia de títulos del equipo. Arruabarrena aceptó el desafío reconociendo que Boca Juniors mueve emociones únicas en su vida.

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Historial de Arruabarrena y sus momentos gloriosos

La carrera de Arruabarrena está marcada por hitos significativos tanto como jugador como estratega. Durante su etapa activa, fue protagonista en una de las épocas más exitosas del club, participando en la gloriosa generación del cambio de siglo. En la edición de la Copa Libertadores del año 2000, marcó dos goles decisivos ante Palmeiras en Brasil durante la semifinal. Además, posee un estatus exclusivo al haber jugado junto a Diego Maradona en Boca Juniors y con Lionel Messi en la selección argentina, uniéndose a un selecto grupo de solo cinco futbolistas más que vivieron ambas experiencias.

Primeras gestiones y el impacto del estrés en su salud

Arruabarrena ya había dirigido a Boca Juniors anteriormente, entre el año 2014 y el 2015. Durante ese período, reemplazó a Carlos Bianchi y logró consagrarse con el campeonato argentino y la Copa Argentina en 2015. Sin embargo, su gestión estuvo ensombrecida por eliminaciones polémicas, incluyendo una derrota ante River Plate en la Copa Sudamericana de 2014 y una descalificación histórica en la Copa Libertadores de 2015 tras incidentes con gas pimienta en la Bombonera. Este estrés afectó su salud, llevándolo a ser diagnosticado con diabetes y a adoptar la meditación como herramienta de manejo emocional.

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Experiencia internacional y retorno al club de sus sueños

Antes de su retorno a Argentina, el técnico construyó una destacada carrera en Medio Oriente. Dirigió a la selección de Emiratos Árabes Unidos y a clubes en Catar, Egipto y Arabia Saudita. Su llegada se fortaleció por la renovación de vínculos con Juan Román Riquelme, excompañero en Boca y el Villarreal, quien hoy ejerce la presidencia del club. Al regresar, Arruabarrena acumuló 103 partidos al mando del equipo, situándose entre los entrenadores con mayor trayectoria en la historia del club, consolidando un estilo de juego basado en la presión y el ataque.

El desafío de recuperar la grandeza internacional del Xeneize

La final de Barranquilla representa la oportunidad para devolverle la grandeza internacional a Boca Juniors. Arruabarrena describe al equipo como hermético y silencioso, enfatizando que su filosofía busca disfrutar de un momento dulce en todos los certámenes. El técnico ha manifestado que en momentos de emoción, como las clasificaciones, sale el hincha que lleva dentro y hasta puede ser arrastrado por la pasión del momento. El éxito en este encuentro podría marcar un antes y un después en la historia reciente del club, cerrando una brecha de once años sin conquistas regionales.