Rodolfo, un perro salvado por la Fundación Mascoty, pierde la vida tras quemaduras en más del 60% de su cuerpo

Un perro llamado Rodolfo, que estuvo luchando por su vida durante una semana después de sufrir quemaduras en más del 60% de su cuerpo, perdió la vida tras ser tratado en la Fundación Mascoty. Según Daniel Useche, de la Fundación Mascoty, se cree que Rodolfo fue quemado con soda cáustica y se metió debajo de los carros para escapar del ataque. Los responsables del ataque aún no han sido identificados, pero la comunidad barranquillera ha catalogado el hecho como un acto de crueldad extrema.

Quienes le habrían causado quemaduras en el 60% del cuerpo con soda caustica, podrían enfrentarse a penas de hasta 56 meses en prisión. Durante una semana estuvo luchando por su vida, soportando un dolor inimaginable (sin coma) por las quemaduras que tenía en más del 60 % de su cuerpo.

Según Daniel Useche, de la Fundación Mascoty, en la que trataron de salvarlo, "hay una teoría de que fue quemado con soda cáustica y tuvo que haber sido cerca, porque llegó desesperado y se metió debajo de los carros, que es donde pudieron echarle agüita, pero la piel se le quedaba pegada". En medio del ataque, que la comunidad barranquillera cataloga como un acto de crueldad extrema, Rodolfo perdió la vista y sufrió lesiones irreversibles.

En palabras del médico veterinario de la clínica Dogtorcat, en la que estuvo internado hasta el día de su muerte, "estaba con hipersensibilidad, la presión había aumentado… fue una cascada de eventos, referente a su condición". Los responsables del ataque aún no han sido identificados; sin embargo, los habitantes del sector y sus rescatistas advirtieron que llegarán hasta las últimas consecuencias para encontrarlos y llevarlos ante la justicia





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