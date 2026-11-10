Rodríguez exige revisar permiso de salida de Petro por irregularidades en DNI

El senador Germán Rodríguez solicita al Senado revisar el permiso de salida del expresidente Petro debido a nuevas denuncias sobre la Dirección de Inteligencia Nacional.

El senador Germán Rodríguez, figura clave en la oposición y presidente de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, ha intensificado su presión sobre la administración del expresidente Gustavo Petro. Rodríguez manifestó su intención de solicitar una revisión urgente del permiso de salida del país otorgado al exmandatario, fundamentando esta medida en la aparición de nuevos elementos fácticos y jurídicos que no existían al momento de la aprobación inicial. Esta solicitud se enmarca en un contexto de creciente escrutinio público sobre las prácticas de la Dirección de Inteligencia Nacional.

Fundamentos constitucionales de la revisión solicitada

La petición del senador se basa explícitamente en la facultad constitucional conferida al Senado por el artículo 196 de la Constitución Política de Colombia. Rodríguez recuerda que el 12 de agosto de 2026 votó en contra de la autorización de salida, pero reconoce que el escenario ha cambiado drásticamente en los meses subsiguientes. La información disponible hoy, específicamente a la fecha del 9 de noviembre de 2026, es sustancialmente diferente y más compleja que la que se analizó inicialmente, lo que justifica una reevaluación política y jurídica.

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El mandatario no afirma haber probado una responsabilidad penal directa, sino que ejerce su rol de control político para exigir que la plenaria examine estos nuevos elementos con sustento. Su argumento central es que mantener la autorización en los mismos términos que se concedieron anteriormente sería irresponsable ante la luz de las recientes revelaciones. Esta postura busca equilibrar el debido proceso con la necesidad de investigar posibles abusos de poder sin anticipar conclusiones judiciales definitivas.

Denuncias sobre la Dirección de Inteligencia Nacional

El núcleo de la preocupación del senador radica en las graves implicaciones de las denuncias sobre presuntas irregularidades en la Dirección de Inteligencia Nacional durante el gobierno actual. Rodríguez describe estas acusaciones como de máxima gravedad, ya que plantean la posibilidad concreta de una desviación de las capacidades estratégicas de inteligencia del Estado colombiano. La integridad de estas funciones es vital para la seguridad nacional y requiere una investigación exhaustiva para determinar qué ocurrió exactamente y quiénes autorizaron las actuaciones cuestionadas.

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Entre los factores que alimentan esta crisis de confianza se encuentran las declaraciones públicas de figuras como Angie Rodríguez y Salvatore Mancuso, quienes han hablado sobre el denominado Pacto de Valledupar. Además, las denuncias presentadas por Deicy Jiménez sobre presuntas irregularidades en procesos de contratación, vinculadas a un supuesto servicio sexual, han añadido otra capa de complejidad al escándalo. Estas situaciones requieren un examen minucioso de las autorizaciones, el uso de recursos públicos y la respuesta institucional frente a las alertas de corrupción.

Rodríguez insiste en que la Ley 1621 de 2013 establece límites claros y mecanismos de supervisión para prevenir estos abusos. Si se confirman las irregularidades, la comisión debe determinar si los controles existentes eran insuficientes, si dejaron de aplicarse o si fueron evadidos deliberadamente. La eficacia real del sistema de control solo se demuestra cuando permite detectar, detener y corregir cualquier actuación contraria a la ley, protegiendo así las fuentes y funcionarios que operan bajo la reserva legal.

Crisis de confianza y responsabilidad política

La posición del senador refleja una visión de que Colombia necesita una inteligencia estratégica, profesional y permanente, alejada de la politización. Considera que cualquier transformación futura de la Dirección de Inteligencia Nacional debe ser estudiada por el Alto Gobierno, bajo el liderazgo directo de la Presidencia de la República. Esta evaluación debe incluir un análisis técnico y jurídico riguroso, respetando estrictamente las competencias constitucionales y legales de cada rama del poder público.

Rodríguez advierte que cambiar una estructura administrativa no es suficiente por sí mismo. Es imperativo garantizar la continuidad de las capacidades de inteligencia para que el país no quede desprotegido frente a nuevas amenazas. El enfoque debe estar en esclarecer las responsabilidades individuales, fortalecer los mecanismos de contrainteligencia y mejorar la selección y formación del personal, asegurando que la inteligencia esté al servicio exclusivo del Estado y de los intereses nacionales.

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Implicaciones diplomáticas y soberanía nacional

El análisis de la comisión también aborda las posibles injerencias extranjeras, específicamente la referencia a una posible injerencia rusa y el supuesto espionaje contra la Embajada de Estados Unidos. Rodríguez considera que corresponde solicitar aclaraciones oficiales por los canales diplomáticos cuando existan elementos serios que lo justifiquen. La prioridad inmediata es determinar si hubo equipos tecnológicos comprometidos, accesos no autorizados a sistemas sensibles o extracción ilegal de información confidencial.

No obstante, el senador enfatiza que atribuir estos hechos a un Estado extranjero exige evidencia técnica sólida y corroboración independiente. La simple ubicación de una vivienda cerca de una embajada no constituye, por sí sola, una prueba de espionaje. Si se confirma una injerencia extranjera verificada, la postura de la comisión es firme: Colombia debe exigir explicaciones y actuar con determinación para proteger su soberanía. Este proceso debe realizarse con rigor, respetando la reserva legal y evitando especulaciones infundadas.