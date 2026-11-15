Rodríguez-Jaraba condena la serie Netflix y recuerda el M-19 en Palacio de Justicia

Rafael Rodríguez-Jaraba rechaza la glorificación del M-19 en Netflix y afirma que el ataque dejó 111 muertos. Analiza también la deuda de Ecopetrol.

El abogado y excongresista colombiano Rafael Rodríguez-Jaraba ha emitido una contundente condena pública contra la serie de televisión "Palacio", transmitida por la plataforma de streaming Netflix. Rodríguez-Jaraba sostiene que la producción audiovisual distorsiona la verdad histórica y busca glorificar a la banda criminal M-19, responsable del sangriento asalto al Palacio de Justicia ocurrido hace 41 años. Esta declaración surge en un momento de alto impacto mediático, coincidiendo con la conmemoración de la tragedia y el lanzamiento de la ficción que ha generado controversia en la opinión pública.

Contexto de la Conmemoración del M-19

El evento que centra la atención nacional y la reacción de Rodríguez-Jaraba es el aniversario 41 del asalto al Palacio de Justicia, un hecho que describe como el holocausto perpetrado por la agrupación insurgente M-19. El experto en derecho constitucional enfatiza que este ataque no fue un incidente aislado, sino un acto premeditado de lesa humanidad. La operación tuvo como objetivo tomar el control del máximo foro de justicia para destruir expedientes de narcotraficantes bajo amenaza de extradición, una maniobra que según el análisis, estuvo auspiciada por el Cartel de Medellín.

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Crítica a la Producción de Netflix

Rodríguez-Jaraba señala que la serie "Palacio" comete la perversidad de desconocer la barbarie terrorista y, en su lugar, trata de engrandecer y barnizar la conducta de los criminales. Critica específicamente el uso recurrente de la etiqueta "Ficción inspirada en hechos reales", argumentando que esta clasificación otorga una licencia indebida para alterar la historia, distorsionar los hechos y desestimar las evidencias. El abogado considera que asignar expresiones y conductas falsas a personas reales constituye una infamia y una calumnias que dañan la memoria de las víctimas.

Deuda de Ecopetrol y Monopolio Petrolero

Paralelamente a la condena cultural, Rodríguez-Jaraba aprovecha su columna para advertir sobre la situación financiera de la empresa estatal Ecopetrol. El autor destaca que la decisión de la compañía petrolera de emitir bonos para refinanciar deuda evidencia iliquidez, no solvencia, y una disminución en la productividad. Sostiene que, aunque el precio del petróleo esté al alza, la estrategia de emitir títulos para pagar deuda mantiene y termina por aumentar el endeudamiento por su prolongación en el tiempo, lo cual es incomprensible para una entidad que ejerce el monopolio del petróleo.

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Víctimas y Consecuencias Históricas

La retrospectiva del asalto incluye el recuento específico de las pérdidas humanas y materiales. El balance oficial de la tragedia dejó un saldo de 111 personas fallecidas, cifra que incluye a 11 magistrados, soldados de la patria, trabajadores de la rama judicial, abogados litigantes, estudiantes y visitantes ocasionales. Rodríguez-Jaraba subraya que la pérdida para la Justicia fue inestimable e irreparable, señalando que el sistema judicial colombiano no ha podido recuperar su brillo y majestad desde aquel nefasto momento en el que se consumó la atrocidad.

Responsabilidad y Memoria Nacional

En su cierre, el abogado insta a los colombianos a no olvidar, perdonar ni dejar de repudiar el horrendo asalto. Considera que ignorar u olvidar la historia, especialmente cuando es reciente y adversa, permite repetir los mismos horrores y despropósitos narrados en los eventos de hace cuatro décadas. La investigación sobre quién financió tal despropósito se presenta como un paso necesario para evitar que la memoria histórica sea utilizada como herramienta de manipulación, reforzando la necesidad de mantener la verdad sobre los agentes del Estado y los criminales involucrados en la tragedia.