El Balón de Oro 2005 Ronaldinho disputó su primer partido oficial desde 2015 con el Rávena en la Serie C italiana, asistiendo al gol de Donati y celebrando la victoria local.

El legendario Ronaldinho regresó a los terrenos de juego este domingo, marcando su participación oficial más reciente desde septiembre de 2015. El exjugador brasileño, que ostenta el Balón de Oro 2005, vistió la camiseta del Rávena Football Club en un encuentro de la tercera división italiana. Con 46 años cumplados y una melena encanecida recogida con cinta, el campeón del mundo de 2002 con Brasil mostró destellos de su icónica magia sobre el césped.

Participación limitada pero histórica con el Rávena

El Balón de Oro 2005 disputó exclusivamente la primera mitad del partido, contribuyendo a una victoria local por 2-0 contra el equipo de Forlì. Ronaldinho se limitó a circular el balón, priorizando la posesión con uno o dos toques, lo que en ocasiones ralentizó el ritmo ofensivo de su equipo. Sin embargo, su intervención fue decisiva para abrir la puntuación, ya que completó el penúltimo pase antes de que su compañero Giulio Donati marcara el 1-0 en el minuto 36.

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Reacciones de Ignazio Cipriani y el club

Ignazio Cipriani, empresario italo-estadounidense y propietario del club desde 2024, expresó su absoluta satisfacción al presenciar el regreso del astro. La presencia del exjugador del Paris SG (2001-03), FC Barcelona (2003-08) y AC Milan (2008-11) atrajo a una horda de reporteros y fotógrafos alrededor del campo. El propietario declaró que era magnífico ver a jóvenes futbolistas que crecieron viéndolo jugar compartiendo vestuario con la leyenda actual.

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Expectativas, retransmisión y capacidad del estadio

La capacidad del estadio se amplió específicamente para la ocasión, pasando de 5.000 a 6.800 plazas, aunque millones de telespectadores nostálgicos siguieron el partido en línea. La retransmisión fue canalizada por el canal Sky y difundida globalmente a través de YouTube, consolidando el fenómeno más allá del circuito físico. Aunque algunos soñaban con revivir el regateo vertiginoso de los años 2000, el ambiente general fue de celebración por el hecho histórico en sí mismo.

Contexto previo y futuro del brasileño en Italia

A pesar de la alegría del evento, Ronaldinho no participó en la preparación de la temporada con el equipo y llegó a Italia apenas unos días antes del compromiso dominical. El club había anunciado el fichaje en junio y celebrado una presentación oficial a finales de agosto como parte de su estrategia de imagen. Ronaldinho indicó que su continuación depende enteramente del presidente, afirmando que si este le llama, el legendario futbolista volvería a vestir la equipación local.