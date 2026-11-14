Ronaldinho regresa a los campos con el Rávena tras once años sin jugar

El exjugador brasileño disputará un partido titular con el Rávena en Serie C. Conoce los detalles de su regreso a los terrenos de juego y el impacto del evento.

El legendario delantero brasileño Ronaldinho Gaúcho volverá a los terrenos de juego este domingo a sus 46 años para disputar un encuentro con el Rávena, un club de la tercera división italiana que aspira a alcanzar la Serie A. El exestrella internacional se unirá a las filas del equipo para el derbi local contra el Forlì, correspondiente a la 14ª jornada del campeonato.

El regreso de Ronaldinho a la competencia oficial

Ronaldinho disputará su primer partido competitivo oficial desde septiembre de 2015, cuando jugó con el club brasileño Fluminense. El centrocampista de 46 años confirmó su participación en una entrevista con Sky Sport el viernes por la noche. Declaró que su objetivo es vivir un momento especial y disfrutar del ambiente que rodea el inicio de una nueva historia para el club.

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Detalles del partido titular y el cuerpo técnico

El entrenador del Rávena, Andrea Mandorlini, confirmó que Ronaldinho será titular indiscutible en el choque contra el Forlì. Aunque el histórico futbolista ha realizado solo un entrenamiento con sus nuevos compañeros tras llegar a Italia el viernes, su inclusión en la alineación inicial está asegurada. El cuerpo técnico tiene la certeza de contar con su presencia en el once inicial para el derbi regional.

Posiciones de los actores clave y expectativas

Ignazio Cipriani, el empresario italoestadounidense propietario del club desde 2024, expresó su entusiasmo por la incorporación del exjugador. El dueño del Rávena ha señalado que el objetivo a largo plazo es llevar al club de Emilia-Romaña a la máxima categoría del fútbol italiano. Esta operación, que parece tener un fuerte componente de marketing, busca recuperar la categoría de la Serie B, a la que el equipo no accede desde 2008.

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Impacto real en el mercado y las gradas

La noticia ha generado una afluencia masiva de aficionados al estadio del Rávena, que tiene una capacidad habitual de 5.000 plazas. Las localidades se han agotado por completo, y se ha instalado una grada provisional con 1.800 asientos bautizados como "R10" para acomodar a la multitud. El exjugador del Paris Saint-Germain, FC Barcelona y AC Milan mantiene intacto su poder de atracción pública a pesar de los años transcurridos desde su retiro.

Contexto competitivo y historial en derbis

El Rávena ocupa actualmente el segundo puesto del Grupo B de la tercera división, con 14 puntos más que su rival directo, el Forlì, que se encuentra en la decimoquinta posición. La distancia entre ambos equipos es de seis puntos respecto al líder, La Spezia. Ronaldinho ha destacado por su desempeño en partidos decisivos, como cuando anotó su primer gol en la Serie A contra el Inter Milan en 2008, un tanto que brindó la victoria al AC Milan.